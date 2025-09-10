Daten bei Cyberattacke auf Jaguar Land Rover gestohlen

COVENTRY (dpa-AFX) - Bei dem Cyberangriff gegen den britischen Automobilhersteller Jaguar Land Rover sind womöglich Kundendaten gestohlen worden. Wie das Unternehmen mitteilte, gehe man nach laufenden Untersuchungen davon aus, dass "einige Daten" betroffen seien.

"Unsere forensischen Ermittlungen werden zügig fortgesetzt, und wir werden betroffene Personen kontaktieren, wenn wir feststellen, dass ihre Daten betroffen sind", heißt es in dem Statement der zum indischen Konzern Tata Motors gehörenden Firma. Vor wenigen Tagen gab es demnach noch keine Beweise, dass Kundendaten gestohlen wurden.