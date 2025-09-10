    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Daten bei Cyberattacke auf Jaguar Land Rover gestohlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Cyberangriff auf Jaguar Land Rover, Kundendaten betroffen.
    • Forensische Ermittlungen laufen, betroffene Personen informiert.
    • Produktion stark gestört, Betrieb wird schnellstmöglich hochgefahren.

    COVENTRY (dpa-AFX) - Bei dem Cyberangriff gegen den britischen Automobilhersteller Jaguar Land Rover sind womöglich Kundendaten gestohlen worden. Wie das Unternehmen mitteilte, gehe man nach laufenden Untersuchungen davon aus, dass "einige Daten" betroffen seien.

    "Unsere forensischen Ermittlungen werden zügig fortgesetzt, und wir werden betroffene Personen kontaktieren, wenn wir feststellen, dass ihre Daten betroffen sind", heißt es in dem Statement der zum indischen Konzern Tata Motors gehörenden Firma. Vor wenigen Tagen gab es demnach noch keine Beweise, dass Kundendaten gestohlen wurden.

    Betrieb weiter gestört

    Vergangene Woche musste Jaguar Land Rover wegen des Cyberangriffs schwere Störungen bei Produktion und Verkauf hinnehmen. Mancherorts sei die Produktion weiter ausgesetzt, berichtete die Nachrichtenagentur PA. Man arbeite rund um die Uhr daran, den Betrieb so schnell wie möglich wieder in gewohntem Umfang hochzufahren, so das Unternehmen.

    Wer hinter dem Cyberangriff stecken könnte, teilte der Autobauer zunächst nicht mit. Mehrere große britische Unternehmen und Institutionen wurden in letzter Zeit zum Ziel von teilweise verheerenden Cyberattacken, darunter die Kaufhauskette Marks and Spencer und die British Library./pba/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Daten bei Cyberattacke auf Jaguar Land Rover gestohlen Bei dem Cyberangriff gegen den britischen Automobilhersteller Jaguar Land Rover sind womöglich Kundendaten gestohlen worden. Wie das Unternehmen mitteilte, gehe man nach laufenden Untersuchungen davon aus, dass "einige Daten" betroffen seien. …