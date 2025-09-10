Croma-Pharma erhält als erst zweites österreichisches Unternehmen FDA-Zulassung für Hyaluronsäure-Filler

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelekom Malaysia Bhd AktievorwärtsNachrichten zu Telekom Malaysia Bhd
    London (ots/PRNewswire) - Das österreichische Familienunternehmen Croma-Pharma
    GmbH hat mit der Zulassung seines innovativen Hyaluronsäure-Fillers Obagi
    saypha® MagIQ(TM) durch die U.S. Food and Drug Administration (FDA) einen
    bedeutenden Meilenstein erreicht. Damit zählt Croma-Pharma zu einem äußerst
    exklusiven Kreis: als das erst zweite österreichische Unternehmen erhält Croma
    eine FDA-Zulassung. Die Zulassung erfolgt für ein Medizinprodukt im Bereich der
    ästhetischen Medizin.

    Die Zulassung ebnet den Weg für den US-Markteintritt 2026 . Das Produkt wird
    unter der renommierten Marke Obagi Medical , Teil der globalen
    Waldencast-Gruppe, in den USA eingeführt. Die Kombination aus österreichischer
    Innovationskraft und amerikanischer Markenbekanntheit soll neue Maßstäbe im
    Bereich integrierter ästhetischer Lösungen setzen.

    "Diese FDA-Zulassung ist nicht nur ein Meilenstein für Croma, sondern auch für
    den österreichischen Pharmastandort insgesamt," erklärt Andreas Prinz , CEO von
    Croma-Pharma. "Sie bestätigt die internationale Spitzenqualität unserer
    Technologie und unser langfristiges Engagement, innovative und sichere Produkte
    für Ärzte und Patienten weltweit zu entwickeln."

    Obagi saypha® MagIQ(TM) basiert auf der firmeneigenen MACRO Core Technology(TM)
    , die eine stabilisierte 3D-Matrix aus Hyaluronsäure mit besonders hoher Dichte
    erzeugt. Sie ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung , kontrollierte
    Injektionseigenschaften und natürliche, langanhaltende Ergebnisse .

    Die Zulassung erfolgte auf Basis einer umfangreichen US-Zulassungsstudie mit 270
    Patienten zur Behandlung von Nasolabialfalten. Die Studie erfüllte den primären
    und zusätzliche sekundäre Endpunkte und zeigte ein exzellentes Sicherheits- und
    Wirksamkeitsprofil bei Patient:innen über ein weites Spektrum von
    unterschiedlichen Hauttypen.

    "Mit über 110 Millionen produzierten Hyaluronsäure-Spritzen und jahrzehntelanger
    Erfahrung ist es unser Anspruch, ästhetische Medizin auf höchstem Niveau
    mitzugestalten - wissenschaftlich fundiert, sicher und wirksam," so Prinz
    weiter. "Die FDA-Zulassung eröffnet uns nicht nur den Zugang zum größten
    Ästhetikmarkt der Welt, sondern bestätigt die internationale
    Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens."

    Nach dem Markteintritt von Obagi saypha® MagIQ(TM) in den USA sind bereits
    weitere Produkte aus der saypha®-Linie , wie saypha® ChIQ(TM) , in Vorbereitung
    - vorbehaltlich weiterer FDA-Zulassungen.

    About Croma-Pharma GmbH

    Croma-Pharma GmbH wurde 1976 gegründet und ist ein familiengeführtes, weltweit
    tätiges Unternehmen im Bereich der minimalinvasiven ästhetischen Medizin. Der
    Hauptsitz befindet sich in Leobendorf, Österreich. Croma ist auf die
    industrielle Herstellung von Hyaluronsäure-Spritzen spezialisiert und vertreibt
    seine Produkte in mehr als 80 Ländern. Das Portfolio umfasst HA-Filler,
    Botulinumtoxin, PDO-Fäden und Biostimulatoren. Mehr unter: http://www.croma.at/

    http://www.cromapharma.com/

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2769276/Croma_Pharma_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/croma-pharma-erh
    alt-als-erst-zweites-osterreichisches-unternehmen-fda-zulassung-fur-hyaluronsaur
    e-filler-302552235.html

    Pressekontakt:

    Contact,
    Victoria Szafraniec,
    Victoria.szafraniec@croma.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126971/6114969
    OTS: CROMA-PHARMA GmbH




