Croma-Pharma erhält als erst zweites österreichisches Unternehmen FDA-Zulassung für Hyaluronsäure-Filler
London (ots/PRNewswire) - Das österreichische Familienunternehmen Croma-Pharma
GmbH hat mit der Zulassung seines innovativen Hyaluronsäure-Fillers Obagi
saypha® MagIQ(TM) durch die U.S. Food and Drug Administration (FDA) einen
bedeutenden Meilenstein erreicht. Damit zählt Croma-Pharma zu einem äußerst
exklusiven Kreis: als das erst zweite österreichische Unternehmen erhält Croma
eine FDA-Zulassung. Die Zulassung erfolgt für ein Medizinprodukt im Bereich der
ästhetischen Medizin.
Die Zulassung ebnet den Weg für den US-Markteintritt 2026 . Das Produkt wird
unter der renommierten Marke Obagi Medical , Teil der globalen
Waldencast-Gruppe, in den USA eingeführt. Die Kombination aus österreichischer
Innovationskraft und amerikanischer Markenbekanntheit soll neue Maßstäbe im
Bereich integrierter ästhetischer Lösungen setzen.
GmbH hat mit der Zulassung seines innovativen Hyaluronsäure-Fillers Obagi
saypha® MagIQ(TM) durch die U.S. Food and Drug Administration (FDA) einen
bedeutenden Meilenstein erreicht. Damit zählt Croma-Pharma zu einem äußerst
exklusiven Kreis: als das erst zweite österreichische Unternehmen erhält Croma
eine FDA-Zulassung. Die Zulassung erfolgt für ein Medizinprodukt im Bereich der
ästhetischen Medizin.
Die Zulassung ebnet den Weg für den US-Markteintritt 2026 . Das Produkt wird
unter der renommierten Marke Obagi Medical , Teil der globalen
Waldencast-Gruppe, in den USA eingeführt. Die Kombination aus österreichischer
Innovationskraft und amerikanischer Markenbekanntheit soll neue Maßstäbe im
Bereich integrierter ästhetischer Lösungen setzen.
"Diese FDA-Zulassung ist nicht nur ein Meilenstein für Croma, sondern auch für
den österreichischen Pharmastandort insgesamt," erklärt Andreas Prinz , CEO von
Croma-Pharma. "Sie bestätigt die internationale Spitzenqualität unserer
Technologie und unser langfristiges Engagement, innovative und sichere Produkte
für Ärzte und Patienten weltweit zu entwickeln."
Obagi saypha® MagIQ(TM) basiert auf der firmeneigenen MACRO Core Technology(TM)
, die eine stabilisierte 3D-Matrix aus Hyaluronsäure mit besonders hoher Dichte
erzeugt. Sie ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung , kontrollierte
Injektionseigenschaften und natürliche, langanhaltende Ergebnisse .
Die Zulassung erfolgte auf Basis einer umfangreichen US-Zulassungsstudie mit 270
Patienten zur Behandlung von Nasolabialfalten. Die Studie erfüllte den primären
und zusätzliche sekundäre Endpunkte und zeigte ein exzellentes Sicherheits- und
Wirksamkeitsprofil bei Patient:innen über ein weites Spektrum von
unterschiedlichen Hauttypen.
"Mit über 110 Millionen produzierten Hyaluronsäure-Spritzen und jahrzehntelanger
Erfahrung ist es unser Anspruch, ästhetische Medizin auf höchstem Niveau
mitzugestalten - wissenschaftlich fundiert, sicher und wirksam," so Prinz
weiter. "Die FDA-Zulassung eröffnet uns nicht nur den Zugang zum größten
Ästhetikmarkt der Welt, sondern bestätigt die internationale
Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens."
Nach dem Markteintritt von Obagi saypha® MagIQ(TM) in den USA sind bereits
weitere Produkte aus der saypha®-Linie , wie saypha® ChIQ(TM) , in Vorbereitung
- vorbehaltlich weiterer FDA-Zulassungen.
About Croma-Pharma GmbH
Croma-Pharma GmbH wurde 1976 gegründet und ist ein familiengeführtes, weltweit
tätiges Unternehmen im Bereich der minimalinvasiven ästhetischen Medizin. Der
Hauptsitz befindet sich in Leobendorf, Österreich. Croma ist auf die
industrielle Herstellung von Hyaluronsäure-Spritzen spezialisiert und vertreibt
seine Produkte in mehr als 80 Ländern. Das Portfolio umfasst HA-Filler,
Botulinumtoxin, PDO-Fäden und Biostimulatoren. Mehr unter: http://www.croma.at/
http://www.cromapharma.com/
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2769276/Croma_Pharma_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/croma-pharma-erh
alt-als-erst-zweites-osterreichisches-unternehmen-fda-zulassung-fur-hyaluronsaur
e-filler-302552235.html
Pressekontakt:
Contact,
Victoria Szafraniec,
Victoria.szafraniec@croma.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126971/6114969
OTS: CROMA-PHARMA GmbH
den österreichischen Pharmastandort insgesamt," erklärt Andreas Prinz , CEO von
Croma-Pharma. "Sie bestätigt die internationale Spitzenqualität unserer
Technologie und unser langfristiges Engagement, innovative und sichere Produkte
für Ärzte und Patienten weltweit zu entwickeln."
Obagi saypha® MagIQ(TM) basiert auf der firmeneigenen MACRO Core Technology(TM)
, die eine stabilisierte 3D-Matrix aus Hyaluronsäure mit besonders hoher Dichte
erzeugt. Sie ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung , kontrollierte
Injektionseigenschaften und natürliche, langanhaltende Ergebnisse .
Die Zulassung erfolgte auf Basis einer umfangreichen US-Zulassungsstudie mit 270
Patienten zur Behandlung von Nasolabialfalten. Die Studie erfüllte den primären
und zusätzliche sekundäre Endpunkte und zeigte ein exzellentes Sicherheits- und
Wirksamkeitsprofil bei Patient:innen über ein weites Spektrum von
unterschiedlichen Hauttypen.
"Mit über 110 Millionen produzierten Hyaluronsäure-Spritzen und jahrzehntelanger
Erfahrung ist es unser Anspruch, ästhetische Medizin auf höchstem Niveau
mitzugestalten - wissenschaftlich fundiert, sicher und wirksam," so Prinz
weiter. "Die FDA-Zulassung eröffnet uns nicht nur den Zugang zum größten
Ästhetikmarkt der Welt, sondern bestätigt die internationale
Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens."
Nach dem Markteintritt von Obagi saypha® MagIQ(TM) in den USA sind bereits
weitere Produkte aus der saypha®-Linie , wie saypha® ChIQ(TM) , in Vorbereitung
- vorbehaltlich weiterer FDA-Zulassungen.
About Croma-Pharma GmbH
Croma-Pharma GmbH wurde 1976 gegründet und ist ein familiengeführtes, weltweit
tätiges Unternehmen im Bereich der minimalinvasiven ästhetischen Medizin. Der
Hauptsitz befindet sich in Leobendorf, Österreich. Croma ist auf die
industrielle Herstellung von Hyaluronsäure-Spritzen spezialisiert und vertreibt
seine Produkte in mehr als 80 Ländern. Das Portfolio umfasst HA-Filler,
Botulinumtoxin, PDO-Fäden und Biostimulatoren. Mehr unter: http://www.croma.at/
http://www.cromapharma.com/
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2769276/Croma_Pharma_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/croma-pharma-erh
alt-als-erst-zweites-osterreichisches-unternehmen-fda-zulassung-fur-hyaluronsaur
e-filler-302552235.html
Pressekontakt:
Contact,
Victoria Szafraniec,
Victoria.szafraniec@croma.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126971/6114969
OTS: CROMA-PHARMA GmbH
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte