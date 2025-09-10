Croma-Pharma erhält als erst zweites österreichisches Unternehmen FDA-Zulassung für Hyaluronsäure-Filler

London (ots/PRNewswire) - Das österreichische Familienunternehmen Croma-Pharma

GmbH hat mit der Zulassung seines innovativen Hyaluronsäure-Fillers Obagi

saypha® MagIQ(TM) durch die U.S. Food and Drug Administration (FDA) einen

bedeutenden Meilenstein erreicht. Damit zählt Croma-Pharma zu einem äußerst

exklusiven Kreis: als das erst zweite österreichische Unternehmen erhält Croma

eine FDA-Zulassung. Die Zulassung erfolgt für ein Medizinprodukt im Bereich der

ästhetischen Medizin.



Die Zulassung ebnet den Weg für den US-Markteintritt 2026 . Das Produkt wird

unter der renommierten Marke Obagi Medical , Teil der globalen

Waldencast-Gruppe, in den USA eingeführt. Die Kombination aus österreichischer

Innovationskraft und amerikanischer Markenbekanntheit soll neue Maßstäbe im

Bereich integrierter ästhetischer Lösungen setzen.





"Diese FDA-Zulassung ist nicht nur ein Meilenstein für Croma, sondern auch für

den österreichischen Pharmastandort insgesamt," erklärt Andreas Prinz , CEO von

Croma-Pharma. "Sie bestätigt die internationale Spitzenqualität unserer

Technologie und unser langfristiges Engagement, innovative und sichere Produkte

für Ärzte und Patienten weltweit zu entwickeln."



Obagi saypha® MagIQ(TM) basiert auf der firmeneigenen MACRO Core Technology(TM)

, die eine stabilisierte 3D-Matrix aus Hyaluronsäure mit besonders hoher Dichte

erzeugt. Sie ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung , kontrollierte

Injektionseigenschaften und natürliche, langanhaltende Ergebnisse .



Die Zulassung erfolgte auf Basis einer umfangreichen US-Zulassungsstudie mit 270

Patienten zur Behandlung von Nasolabialfalten. Die Studie erfüllte den primären

und zusätzliche sekundäre Endpunkte und zeigte ein exzellentes Sicherheits- und

Wirksamkeitsprofil bei Patient:innen über ein weites Spektrum von

unterschiedlichen Hauttypen.



"Mit über 110 Millionen produzierten Hyaluronsäure-Spritzen und jahrzehntelanger

Erfahrung ist es unser Anspruch, ästhetische Medizin auf höchstem Niveau

mitzugestalten - wissenschaftlich fundiert, sicher und wirksam," so Prinz

weiter. "Die FDA-Zulassung eröffnet uns nicht nur den Zugang zum größten

Ästhetikmarkt der Welt, sondern bestätigt die internationale

Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens."



Nach dem Markteintritt von Obagi saypha® MagIQ(TM) in den USA sind bereits

weitere Produkte aus der saypha®-Linie , wie saypha® ChIQ(TM) , in Vorbereitung

- vorbehaltlich weiterer FDA-Zulassungen.



About Croma-Pharma GmbH



Croma-Pharma GmbH wurde 1976 gegründet und ist ein familiengeführtes, weltweit

tätiges Unternehmen im Bereich der minimalinvasiven ästhetischen Medizin. Der

Hauptsitz befindet sich in Leobendorf, Österreich. Croma ist auf die

industrielle Herstellung von Hyaluronsäure-Spritzen spezialisiert und vertreibt

seine Produkte in mehr als 80 Ländern. Das Portfolio umfasst HA-Filler,

Botulinumtoxin, PDO-Fäden und Biostimulatoren. Mehr unter: http://www.croma.at/



http://www.cromapharma.com/



