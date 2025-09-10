    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadesso AktievorwärtsNachrichten zu adesso

    adesso - Aktie steigt rasant +5,52 % - 10.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die adesso Aktie bisher um +5,52 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der adesso Aktie.

    Foto: adesso SE

    adesso ist ein führender IT-Dienstleister in der DACH-Region, spezialisiert auf digitale Transformation, mit maßgeschneiderten Lösungen und starker Kundenorientierung. Hauptkonkurrenten sind Capgemini, Accenture und T-Systems.

    adesso Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die adesso Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,52 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die adesso Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +2,96 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,54 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von adesso +5,19 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,21 % geändert.

    adesso Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,46 %
    1 Monat +16,54 %
    3 Monate +2,96 %
    1 Jahr +66,01 %

    Informationen zur adesso Aktie

    Es gibt 7 Mio. adesso Aktien. Damit ist das Unternehmen 626,14 Mio.EUR wert.

    BERENBERG stuft Adesso auf 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adesso auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Für Kursgewinne europäischer mittelgroße Börsenwerte im kommenden Jahr brauche es steigende Ergebnisse, schrieb Gerhard Orgonas in einer am …

    adesso Aktie jetzt kaufen?


    Ob die adesso Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adesso Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    adesso

    +4,65 %
    +8,28 %
    +16,56 %
    +3,34 %
    +65,01 %
    -24,47 %
    +26,91 %
    +388,23 %
    -53,90 %
    ISIN:DE000A0Z23Q5WKN:A0Z23Q



