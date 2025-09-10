    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Dobrindt

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brandanschlag auf Stromnetz war gründlich geplant

    Für Sie zusammengefasst
    • Brandanschlag in Berlin-Adlershof als gezielte Tat
    • Dobrindt: Täter wählten gezielt Verteilerstationen aus
    • Polizei prüft Authentizität des Bekennerschreibens

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat den vermutlich linksextremistischen Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin-Adlershof als gezielte und gründlich geplante Tat eingeordnet. Es sei auffällig, "dass gezielt offensichtlich diese Verteilerstationen ausgesucht worden sind und nicht willkürlich", sagte Dobrindt. "Das heißt, man hat sich darauf vorbereiten müssen, man hat Analysen erstellen müssen, an welcher Stelle man das Netz hier attackieren will, um einen möglichst großen Schaden auszuüben."

    Dobrindt sagte weiter, die Polizei könne aktuell noch nicht sicher sagen, ob das im Internet veröffentlichte Bekennerschreiben tatsächlich von den Tätern stamme. Klar sei aber, man habe es hier ganz offensichtlich mit einer Gruppe zu tun, "die die Bereitschaft hat, gegen unsere Gesellschaft auch gewaltsam vorzugehen"./rab/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Dobrindt Brandanschlag auf Stromnetz war gründlich geplant Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat den vermutlich linksextremistischen Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin-Adlershof als gezielte und gründlich geplante Tat eingeordnet. Es sei auffällig, "dass gezielt offensichtlich diese …