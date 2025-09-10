Karbon-X und der Banff Half Marathon feiern 2025 mit verifizierten Klimaschutzbeiträgen, die den Werten der Rocky Mountains Rechnung tragen

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 10. September 2025 / Zum dritten Mal in Folge haben sich Karbon-X (OTCQX:KARX) und der Banff Half Marathon zusammengetan, um sinnvolle, messbare Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, die dem natürlichen Erbe der Rocky Mountains Rechnung tragen.

Das diesjährige Rennen sah verifizierte Klimaschutzbeiträge, die die Umweltbilanz der Veranstaltung abdeckten, sowie freiwillige Beiträge der Läufer bei der Anmeldung vor. Durch die Wahl einer Zusatzoption an der Kasse konnten Teilnehmer einen persönlichen Beitrag leisten und damit Klimaschutz direkt zu einem Teil ihres Rennerlebnisses machen.

Die Initiative und die Geschichte dahinter sind sowohl lokal als auch global geprägt. Das Leben in Banff steht seit jeher im Einklang mit der Natur - angefangen mit den frühen Wasserkraftwerken, die die Bergdörfer mit Strom versorgten, bis hin zu den Lagerfeuern, die die Menschen nach einem Tag in der Natur zusammenbringen. Die im Rahmen dieser Partnerschaft geleisteten Klimaschutzbeiträge knüpfen an dieses Erbe an und fördern saubere Energie- und nachhaltige Wärmeerzeugung in Gemeinden weltweit, so wie dies seit Generationen in Banff geschieht.

„Die Partnerschaft mit Karbon-X hat uns eine sinnvolle Möglichkeit gegeben, unsere Rennveranstaltung mit den Werten der Gemeinde in Einklang zu bringen“, so Paul Regensburg, Race Director des Banff Half Marathon. „Unseren Läufern ist es wichtig, die Orte zu schützen, die ihnen am Herzen liegen, und diese Partnerschaft hilft dabei, dieses Anliegen in die Tat umzusetzen.“

„Die Zusammenarbeit zwischen Karbon-X und dem Banff Half Marathon baut auf einem gemeinsamen Engagement für den Schutz der unberührten Natur auf, die dieses Rennen zu einem Weltklasse-Event macht“, so Matt Kauffman, EVP of Sports & Entertainment bei Karbon-X. „Wir sind stolz darauf, Läufern eine einfache, aber wirksame Möglichkeit zu bieten, ihrer Umweltbelastung entgegenzuwirken. Im Kern geht es bei dieser Partnerschaft darum, gemeinsam Verantwortung für unsere Umweltbilanz zu übernehmen, die Schönheit von Banff zu bewahren und eine gemeinsame Vision für eine nachhaltige Zukunft zu fördern, sodass die Teilnehmer beim Rennen ein Ziel vor Augen haben, das über die Veranstaltung selbst hinausgeht.“