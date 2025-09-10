    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalt Disney AktievorwärtsNachrichten zu Walt Disney

    WDH/Kreuzfahrtverband

    Fast jeder zweite Neubau LNG-fähig

    Für Sie zusammengefasst
    • 45% der neuen Kreuzfahrtschiffe nutzen LNG als Treibstoff.
    • Clia sieht Lösungen für Methanschlupf bei LNG.
    • Schifffahrt strebt Klimaneutralität bis 2050 an.
    WDH/Kreuzfahrtverband - Fast jeder zweite Neubau LNG-fähig
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Grammatikfehler: "zweite" nicht "zweiter" in der Überschrift.)

    HAMBURG (dpa-AFX) - Annähernd jedes zweite bestellte Kreuzfahrtschiff wird nach Zahlen des Kreuzfahrtverbands Clia künftig vorrangig mit Flüssigerdgas fahren können. Das geht aus dem jährlichen Umwelttechnologiebericht des internationalen Verbands aus Washington (USA) hervor. Von 55 bestellten Schiffen der Mitglieder sollen 25 nach Fertigstellung hauptsächlich verflüssigtes Erdgas nutzen. Das entspricht einem Anteil von rund 45 Prozent. Clia hat Bestellungen in der Hochseekreuzfahrt bis 2036 untersucht.

    Clia bezeichnet sich als weltweit größten Branchenverband und verweist darauf, dass die Mitglieder des Verbands in der Hochseekreuzfahrt etwa 90 Prozent der Kapazität stellten. Die Flotte der Mitglieder weist insgesamt 310 Schiffe auf. Das sind sieben Schiffe mehr als im Vorjahr. Nicht alle Schiffe, aber die meisten (284), sind von Clia in dem Bericht berücksichtigt worden.

    Flüssigerdgas wird auch aufgrund der Verfügbarkeit zunehmend als alternativer Treibstoff in der Schifffahrt eingesetzt. Umweltorganisationen stehen dem aber kritisch gegenüber. Sie berufen sich etwa auf einen Bericht des renommierten Internationalen Rats für sauberen Transport aus dem Jahr 2020.

    Demnach kann LNG je nach Schiffsmotor zu deutlich mehr Treibhausgasemissionen führen als herkömmlicher Schiffsdiesel. Ein Grund dafür ist das klimaschädliche Gas Methan, das beim LNG-Betrieb unverbrannt austreten kann ("Methanschlupf"). Clia sieht das Problem als lösbar an.

    Die internationale Schifffahrt strebt Klimaneutralität bis etwa 2050 an. Ihr Anteil an den globalen Treibhausgasemissionen lag 2018 bei annähernd 2,9 Prozent./lkm/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carnival Corporation Aktie

    Die Carnival Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 26,88 auf Tradegate (10. September 2025, 14:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carnival Corporation Aktie um +1,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Carnival Corporation bezifferte sich zuletzt auf 14,16 Mrd..




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
