TVH Consulting stärkt seine Führungsposition mit drei neuen Akquisitionen

Die Gruppe erwirtschaftet aktuell einen Umsatz von über 110 Millionen Euro mit mehr als 600 Mitarbeitern und 11 Agenturen in Frankreich, Marokko, Spanien und jetzt auch in der Schweiz und Madagaskar.

PARIS, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- Die TVH Consulting-Gruppe, ein wichtiger Akteur im Bereich Softwareintegration und -veröffentlichung in Europa, gibt drei strategische Übernahmen bekannt, die von 21 Invest France und seinen Minderheits-Co-Investoren unterstützt werden: Augusta Reeves (SAP S/4HANA Cloud-Integrator in Frankreich und der Schweiz), Olivia Sistemas (ERP Microsoft Business Central in Spanien) und BCSYS (ERP Microsoft Business Central in Frankreich).

Diese Übernahmen festigen die Position von TVH als reiner ERP-, DATA/AI-, Cybersecurity- und CRM-Anbieter.

Die Annäherungmit Augusta Reeves (150 Berater, Mitglied des United VARs-Netzwerks) stärkt die Partnerschaft mit SAP und ermöglicht es uns, einen umfassenden Support anzubieten, von der Implementierung von Geschäftsprozessen bis zur Datenanreicherung über SAP S/4HANA Cloud ERP, SAP DRC oder SAP Business Data Cloud. Die Transaktion erweitert das Portfolio von TVH rund um die Business Technology Platform und KI.

Die Gruppe deckt heute eine Vielzahl von Sektoren ab – Pharmazie, Kosmetik, Feinchemie, Bauwesen, Ingenieurwesen, Beratung und Dienstleistungen – mit Lösungen, die auf das Geschäft und die Größe des jeweiligen Kunden zugeschnitten sind.

TVH stärkt seine Position in Microsoft Business Central durch die Übernahme von Olivia Sistemas und BCSYS. Olivia Sistemas schließt sich Algoritmia by TVH Group an und bildet eine Tochtergesellschaft mit 130 Mitarbeitern und einem Umsatz von 12 Millionen Euro. In Frankreich erhöht sich die Zahl der Microsoft-Berater durch die Integration von BCSYS auf über 100, womit TVH zu den Top 3 der Business Central ERP-Integratoren gehört.

„Diese Akquisitionen sind ein wichtiger Meilenstein, der unsere historische Position im ERP-Sektor festigt und unsere geografische Präsenz sowie unser Angebot erweitert, um den Herausforderungen der digitalen Transformation unserer Kunden besser gerecht zu werden", Ahmed Mahcer, Vorsitzender der TVH Consulting-Gruppe.

Informationen zu TVH

Die 2003 gegründete TVH Consulting-Gruppe hat sich als wichtiger Akteur im Bereich Softwareintegration und -veröffentlichung in Europa etabliert. Das auf ERP-, CRM-, DATA/AI- und Cybersicherheitslösungen spezialisierte Unternehmen stützt sich auf strategische Partnerschaften mit Branchengrößen wie Microsoft, SAP, Salesforce und Talend, um seinen Kunden ein konkurrenzloses Know-how zu bieten. Über ihre Tochtergesellschaft Fidens ist die Gruppe auch führend im Bereich der Cybersicherheit. www.tvhconsulting.fr

