GEPA-Geschäftsbericht 2024/ 23,7 Millionen Euro für faire Rohware (FOTO)

Wuppertal (ots) - Im neuen GEPA-Geschäftsbericht blickt die Fair Trade-Pionierin

auf das Geschäftsjahr 2024 zurück und greift auch aktuelle Highlights aus dem

Jubiläumsjahr 2025 heraus.



Das vergangene Geschäftsjahr hat die GEPA trotz wirtschaftlicher und politischer

Herausforderungen sehr erfolgreich abgeschlossen. "50 Jahre Fairness gestalten"

- ein halbes Jahrhundert Engagement für einen gerechteren Welthandel ist heute

aktuell wie selten zuvor.





Der Blick auf die Meilensteine der letzten fünf Jahrzehnte - von der Kampagne

"Jute statt Plastik" über den Kaffeeklassiker "organico" bis zur ersten fairen

Bio-Schokolade mit fairer Milch - zeigt: Fairness war und ist für die GEPA kein

Trend, sondern Haltung. Mit Gerechtigkeit als ,wertvollster Zutat' geht es auch

in die Zukunft, heißt es im Vorwort der beiden Geschäftsführer Matthias Kroth

und Peter Schaumberger. Dazu passt auch die aktuelle Haltungskampagne, die an

die erfolgreiche digitale Riegelkampagne des Vorjahres anknüpft.



"Unser Weg bleibt fair und zukunftsgerichtet. Taste a fair world - das ist nicht

nur Jubiläumsmotto, sondern unser Antrieb für die nächsten 50 Jahre", so die

GEPA-Geschäftsführer.



Wirkung im Süden - weltweit fair



Insgesamt hat die GEPA im Kalenderjahr 2024 für 23,7 Millionen Euro (25,6

Millionen US-Dollar) bei ihren Handelspartnern (vor allem im Globalen Süden)

eingekauft. Dies verteilt sich auf insgesamt 117 Handelspartner wie etwa

demokratisch organisierte Genossenschaften oder kleine Handwerksbetriebe. Damit

konnten 26 Partner in Afrika, 59 in Lateinamerika, 29 in Asien und drei in

Europa von den Leistungen der GEPA wie etwa fairen Preisen und langfristigen

Handelsbeziehungen profitieren.



Der Geschäftsbericht bildet eine Ergänzung zur Jahres-Pressekonferenz im Mai

dieses Jahres (Livestream unter http://www.gepa.de/jahres-pk-2025 ,

Pressemitteilung unter: http://www.gepa.de/pm-jpk-2025 )



Im aktuellen Bericht 2024 kann das komplette Geschäftsjahr 2024 mit Gewinn- und

Verlustrechnung eingesehen werden. Unter www.gepa.de/geschäftsbericht

(http://www.gepa.de/gesch%C3%A4ftsbericht) ist der Geschäftsbericht 2024 als PDF

herunterzuladen.



Die kompletten Videogrußworte und Glückwünsche von Handelspartnern aus dem

Globalen Süden sind hier zu finden: www.gepa.de/glückwünsche

(http://www.gepa.de/gl%C3%BCckw%C3%BCnsche)



Hintergrund



Das Wirtschaftsjahr 2024 hat die GEPA mit einem Plus von rund 10,9 Prozent im

Vergleich zum Vorjahr abgeschlossen und einen Großhandelsumsatz von 84,8

Millionen Euro erreicht. Verbraucher*innen kauften für rund 118,6 Millionen Euro

(Umsatz zu Endverbrauchspreisen) z.B. Kaffee, Schokolade, Tee, Honig und

Handwerksartikel ein.



Angefangen hatte alles 1975 in einem denkmalgeschützten Gebäude in

Wuppertal-Barmen von 1911 als erstem Firmensitz der GEPA: Zwei Wohnungen à 100

m² dienten damals als Lager. Der Umsatz lag im ersten Geschäftsjahr bei 1,3

Millionen Euro. Es gab rund 40 Weltläden. Zum Vergleich: Heute hat das

Firmengebäude in Vohwinkel 2.500 m² Bürofläche und 8.500 m² Lagerfläche.



Als Fair Trade-Pionierin steht die GEPA seit 50 Jahren (Gründungsdatum:

14.05.1975) für Transparenz und Glaubwürdigkeit ihrer Arbeit. Wir handeln als

größte europäische Fair Handelsorganisation mit Genossenschaften und sozial

engagierten Privatbetrieben aus Lateinamerika, Afrika, Asien und Europa. Durch

faire Preise und langfristige Handelsbeziehungen haben die Partner mehr

Planungssicherheit. Hinter der GEPA stehen MISEREOR, Brot für die Welt, die

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej), der Bund der

Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und das Kindermissionswerk "Die

Sternsinger". Für ihre Verdienste um den Fairen Handel und die Nachhaltigkeit

ist die GEPA vielfach ausgezeichnet worden, u. a. beim Deutschen

Nachhaltigkeitspreis mit TOP3 in der Kategorie "Unternehmenspartnerschaften

2020" für die langjährige Zusammenarbeit mit dem Teepartner Tea Promoters India

und mit dem "CSR-Preis der Bundesregierung 2020" in der Kategorie

"Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement" sowie Ende 2023 mit dem German

SDG-Award Kategorie "Unternehmen". Als eines von wenigen Unternehmen in

Deutschland hat sich die GEPA nach dem Garantiesystem der WFTO prüfen lassen.

Näheres zu Preisen und Auszeichnungen sowie zur GEPA allgemein unter

http://www.gepa.de , alle Produkte unter http://www.gepa-shop.de .



Mitgliedschaften:



- World Fair Trade Organization (WFTO)

- European Fair Trade Association (EFTA)

- Forum Fairer Handel (FFH)



