Pistorius
Deutschland nun größter Unterstützer der Ukraine
- Deutschland größter Militärhilfegeber für Ukraine.
- Rund neun Milliarden Euro im Haushalt eingeplant.
- USA liefern Waffen über neuen NATO-Mechanismus.
BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Finanzierung der Militärhilfe für die Ukraine hat Deutschland nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) den bisherigen Hauptgeber USA abgelöst. Deutschland sei "jetzt der größte Unterstützer mit den Beträgen, die wir im Haushalt abgebildet haben, ungefähr neun Milliarden Euro", sagte Pistorius im Bundestag.
Er verwies darauf, dass die US-Regierung nun Waffen über den neuen Nato-Mechanismus PURL ("Prioritized Ukraine Requirements List") an die Ukraine abgebe. Das Bündnis koordiniert dabei die Umsetzung der Lieferung von Waffen, die in den USA beschafft, aber von Partnern finanziert werden.
Die Herausforderung sei es nun, die Ukraine in ihrer Industrie und in der Luftverteidigung zu stärken - "und alle an Bord zu halten für die Unterstützung der Ukraine", sagte Pistorius./cn/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,19 % und einem Kurs von 1.828 auf Tradegate (10. September 2025, 15:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +1,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 83,71 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.083,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +7,03 %/+23,49 % bedeutet.
