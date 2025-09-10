Deutschland nun größter Unterstützer der Ukraine

Die Herausforderung sei es nun, die Ukraine in ihrer Industrie und in der Luftverteidigung zu stärken - "und alle an Bord zu halten für die Unterstützung der Ukraine", sagte Pistorius./cn/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,19 % und einem Kurs von 1.828 auf Tradegate (10. September 2025, 15:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +1,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,97 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 83,71 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.083,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +7,03 %/+23,49 % bedeutet.