    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    AKTIE IM FOKUS

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Delivery Hero konsolidiert guten Lauf - Talabat-Strafe in Katar

    Für Sie zusammengefasst
    • Delivery Hero-Aktien fallen um 3,3 Prozent.
    • Talabat in Katar muss Geschäfte eine Woche ruhen.
    • Analyst sieht begrenzte Auswirkungen auf Talabat.
    AKTIE IM FOKUS - Delivery Hero konsolidiert guten Lauf - Talabat-Strafe in Katar
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wie schon am Vortag haben die Aktien von Delivery Hero am Mittwoch ihrem zuletzt guten Lauf etwas Tribut gezollt. Die Nachricht, dass die Nahost-Tochter Talabat in Katar ihre Geschäfte eine Woche lang ruhen lassen muss, ging mit einem Rücksetzer um 3,3 Prozent einher. Damit waren die Aktien unter den größten Verlierern im MDax . Seit Ende August hatten sie in der Spitze mehr als 37 Prozent zugelegt.

    Das Ministerium für Handel und Industrie in Katar hat mit sofortiger Wirkung eine vorübergehende einwöchige administrative Einstellung des Lieferdienstes verhängt. Berichten zufolge soll es dabei mutmaßlich um einen Verstoß gegen Verbraucherschutzbestimmungen gehen. Talabat teilte mit, eng mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um deren Bedenken auszuräumen und die Angelegenheit so schnell wie möglich zu lösen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    32.276,17€
    Basispreis
    2,13
    Ask
    × 14,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    28.232,11€
    Basispreis
    2,10
    Ask
    × 14,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Laut Analyst Evgenii Annenkov von Jefferies bleibt das regulatorische Umfeld in der Region Nahost und Nordafrika äußerst dynamisch, genauso wie die Wettbewerbslandschaft. Er bezeichnete die Verbotszeit als "relativ kurz" und folgerte daraus, dass die direkten Auswirkungen begrenzt sein dürften. Entscheidender für Talabat werde ein mögliches Abwandern von Nutzern in einer Zeit, in der mit Keeta ein neuer Konkurrent am Start sei. Talabat war Ende 2004 von Delivery Hero an die Börse gebracht worden./tih/jha/

    Delivery Hero

    -2,88 %
    +16,02 %
    +2,43 %
    +10,05 %
    -4,81 %
    -46,23 %
    -70,94 %
    -10,84 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 30.245 auf Ariva Indikation (10. September 2025, 15:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +16,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 7,56 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +13,33 %/+68,03 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Delivery Hero. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Delivery Hero konsolidiert guten Lauf - Talabat-Strafe in Katar Wie schon am Vortag haben die Aktien von Delivery Hero am Mittwoch ihrem zuletzt guten Lauf etwas Tribut gezollt. Die Nachricht, dass die Nahost-Tochter Talabat in Katar ihre Geschäfte eine Woche lang ruhen lassen muss, ging mit einem Rücksetzer …