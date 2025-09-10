AKTIE IM FOKUS
Delivery Hero konsolidiert guten Lauf - Talabat-Strafe in Katar
- Delivery Hero-Aktien fallen um 3,3 Prozent.
- Talabat in Katar muss Geschäfte eine Woche ruhen.
- Analyst sieht begrenzte Auswirkungen auf Talabat.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wie schon am Vortag haben die Aktien von Delivery Hero am Mittwoch ihrem zuletzt guten Lauf etwas Tribut gezollt. Die Nachricht, dass die Nahost-Tochter Talabat in Katar ihre Geschäfte eine Woche lang ruhen lassen muss, ging mit einem Rücksetzer um 3,3 Prozent einher. Damit waren die Aktien unter den größten Verlierern im MDax . Seit Ende August hatten sie in der Spitze mehr als 37 Prozent zugelegt.
Das Ministerium für Handel und Industrie in Katar hat mit sofortiger Wirkung eine vorübergehende einwöchige administrative Einstellung des Lieferdienstes verhängt. Berichten zufolge soll es dabei mutmaßlich um einen Verstoß gegen Verbraucherschutzbestimmungen gehen. Talabat teilte mit, eng mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um deren Bedenken auszuräumen und die Angelegenheit so schnell wie möglich zu lösen.
Laut Analyst Evgenii Annenkov von Jefferies bleibt das regulatorische Umfeld in der Region Nahost und Nordafrika äußerst dynamisch, genauso wie die Wettbewerbslandschaft. Er bezeichnete die Verbotszeit als "relativ kurz" und folgerte daraus, dass die direkten Auswirkungen begrenzt sein dürften. Entscheidender für Talabat werde ein mögliches Abwandern von Nutzern in einer Zeit, in der mit Keeta ein neuer Konkurrent am Start sei. Talabat war Ende 2004 von Delivery Hero an die Börse gebracht worden./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 30.245 auf Ariva Indikation (10. September 2025, 15:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +16,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 7,56 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +13,33 %/+68,03 % bedeutet.
