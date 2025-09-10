METLEN ENERGY & METALS FINANZERGEBNISSE 1. Halbjahr 2025

Athen, Griechenland und London (ots/PRNewswire) - METLEN erzielt Rekordumsatz im

ersten Halbjahr und herausragende Rentabilität in den Geschäftsbereichen RES und

Energieversorgung



METLEN (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US)

gibt seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt.





- Der Umsatz belief sich auf 3.608 Millionen Euro, was einem Anstieg von 45 %gegenüber 2.482 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2024 entspricht und diestarke Wachstumsdynamik in den Bereichen Energie und Metalle widerspiegelt.- Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 44 5 Millionen Euro im Vergleich zu 474 Millionen Euro im entsprechendenZeitraum 2024. Das Rekordergebnis, das die Geschäftsbereiche ErneuerbareEnergien und Energieversorgung gemeinsam erzielten, wurde teilweise durcheinen Einmaleffekt des nicht zum Kerngeschäft gehörenden Segments M PowerProjects (MPP) ausgeglichen. Ohne diesen Einmaleffekt hätte das EBITDA aufnormalisierter Basis ca. 577 Millionen Euro erreicht.- Der Reingewinn nach Minderheitsanteilen betrug 2 5 4 Mio. Euro gegenüber 282Mio. Euro im 1. Halbjahr 2024. Der entsprechende Gewinn je Aktie lag bei 1,81Euro gegenüber 2,04 Euro im Vergleichszeitraum 2024.- Die Nettoverschuldung auf bereinigter Basis lag bei 2, 016 Millionen Euro ,ohne Non-Recourse-Schulden.In der ersten Jahreshälfte 2025 hat METLEN seine strategische Ausrichtung mitstarken Finanzergebnissen und dem Vorantreiben von Schlüsselinitiativen inwichtigen Bereichen bekräftigt. Das Unternehmen erzielte eine robuste Leistungin seinem Metallsektor und verzeichnete ein beschleunigtes Wachstum imEnergiesektor, trotz eines negativen Beitrags aus dem MPP. Dank seineroperativen Stärke sowie seiner sektorübergreifenden Integration konnte METLENerfolgreich durch ein volatiles Marktumfeld navigieren und seinen strategischenExpansionskurs fortsetzen.In seinem Kommentar zu den Finanzergebnissen erklärte Evangelos Mytilineos,Vorsitzender und Geschäftsführer des Unternehmens:" Das Jahr 2025 wird für METLEN ein Meilenstein sein. Mit der Notierung an derLondoner Börse hat das Unternehmen bereits ein neues Kapitel in seinerGeschichte aufgeschlagen, das durch eine klare Ausrichtung auf Wachstum,internationale Expansion und einen verbesserten Zugang zu den globalen Märktenuntermauert wird.Während unseres 'Capital Markets Day', der im April 2025 an der Londoner Börsestattfand, stellte METLEN seine mittelfristige Wachstumsstrategie vor und führte