METLEN ENERGY & METALS FINANZERGEBNISSE 1. Halbjahr 2025
Athen, Griechenland und London (ots/PRNewswire) - METLEN erzielt Rekordumsatz im
ersten Halbjahr und herausragende Rentabilität in den Geschäftsbereichen RES und
Energieversorgung
METLEN (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US)
gibt seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt.
ersten Halbjahr und herausragende Rentabilität in den Geschäftsbereichen RES und
Energieversorgung
Energieversorgung
METLEN (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US)
gibt seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt.
- Der Umsatz belief sich auf 3.608 Millionen Euro, was einem Anstieg von 45 %
gegenüber 2.482 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2024 entspricht und die
starke Wachstumsdynamik in den Bereichen Energie und Metalle widerspiegelt.
- Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 4
4 5 Millionen Euro im Vergleich zu 474 Millionen Euro im entsprechenden
Zeitraum 2024. Das Rekordergebnis, das die Geschäftsbereiche Erneuerbare
Energien und Energieversorgung gemeinsam erzielten, wurde teilweise durch
einen Einmaleffekt des nicht zum Kerngeschäft gehörenden Segments M Power
Projects (MPP) ausgeglichen. Ohne diesen Einmaleffekt hätte das EBITDA auf
normalisierter Basis ca. 577 Millionen Euro erreicht.
- Der Reingewinn nach Minderheitsanteilen betrug 2 5 4 Mio. Euro gegenüber 282
Mio. Euro im 1. Halbjahr 2024. Der entsprechende Gewinn je Aktie lag bei 1,81
Euro gegenüber 2,04 Euro im Vergleichszeitraum 2024.
- Die Nettoverschuldung auf bereinigter Basis lag bei 2, 016 Millionen Euro ,
ohne Non-Recourse-Schulden.
In der ersten Jahreshälfte 2025 hat METLEN seine strategische Ausrichtung mit
starken Finanzergebnissen und dem Vorantreiben von Schlüsselinitiativen in
wichtigen Bereichen bekräftigt. Das Unternehmen erzielte eine robuste Leistung
in seinem Metallsektor und verzeichnete ein beschleunigtes Wachstum im
Energiesektor, trotz eines negativen Beitrags aus dem MPP. Dank seiner
operativen Stärke sowie seiner sektorübergreifenden Integration konnte METLEN
erfolgreich durch ein volatiles Marktumfeld navigieren und seinen strategischen
Expansionskurs fortsetzen.
In seinem Kommentar zu den Finanzergebnissen erklärte Evangelos Mytilineos,
Vorsitzender und Geschäftsführer des Unternehmens:
" Das Jahr 2025 wird für METLEN ein Meilenstein sein. Mit der Notierung an der
Londoner Börse hat das Unternehmen bereits ein neues Kapitel in seiner
Geschichte aufgeschlagen, das durch eine klare Ausrichtung auf Wachstum,
internationale Expansion und einen verbesserten Zugang zu den globalen Märkten
untermauert wird.
Während unseres 'Capital Markets Day', der im April 2025 an der Londoner Börse
stattfand, stellte METLEN seine mittelfristige Wachstumsstrategie vor und führte
