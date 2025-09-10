    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMetlen Energy & Metals AktievorwärtsNachrichten zu Metlen Energy & Metals
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    METLEN ENERGY & METALS FINANZERGEBNISSE 1. Halbjahr 2025

    Athen, Griechenland und London (ots/PRNewswire) - METLEN erzielt Rekordumsatz im
    ersten Halbjahr und herausragende Rentabilität in den Geschäftsbereichen RES und
    Energieversorgung

    METLEN (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US)
    gibt seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Long
    715,99€
    Basispreis
    3,64
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    816,17€
    Basispreis
    5,46
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    - Der Umsatz belief sich auf 3.608 Millionen Euro, was einem Anstieg von 45 %
    gegenüber 2.482 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2024 entspricht und die
    starke Wachstumsdynamik in den Bereichen Energie und Metalle widerspiegelt.
    - Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 4
    4 5 Millionen Euro im Vergleich zu 474 Millionen Euro im entsprechenden
    Zeitraum 2024. Das Rekordergebnis, das die Geschäftsbereiche Erneuerbare
    Energien und Energieversorgung gemeinsam erzielten, wurde teilweise durch
    einen Einmaleffekt des nicht zum Kerngeschäft gehörenden Segments M Power
    Projects (MPP) ausgeglichen. Ohne diesen Einmaleffekt hätte das EBITDA auf
    normalisierter Basis ca. 577 Millionen Euro erreicht.
    - Der Reingewinn nach Minderheitsanteilen betrug 2 5 4 Mio. Euro gegenüber 282
    Mio. Euro im 1. Halbjahr 2024. Der entsprechende Gewinn je Aktie lag bei 1,81
    Euro gegenüber 2,04 Euro im Vergleichszeitraum 2024.
    - Die Nettoverschuldung auf bereinigter Basis lag bei 2, 016 Millionen Euro ,
    ohne Non-Recourse-Schulden.

    In der ersten Jahreshälfte 2025 hat METLEN seine strategische Ausrichtung mit
    starken Finanzergebnissen und dem Vorantreiben von Schlüsselinitiativen in
    wichtigen Bereichen bekräftigt. Das Unternehmen erzielte eine robuste Leistung
    in seinem Metallsektor und verzeichnete ein beschleunigtes Wachstum im
    Energiesektor, trotz eines negativen Beitrags aus dem MPP. Dank seiner
    operativen Stärke sowie seiner sektorübergreifenden Integration konnte METLEN
    erfolgreich durch ein volatiles Marktumfeld navigieren und seinen strategischen
    Expansionskurs fortsetzen.

    In seinem Kommentar zu den Finanzergebnissen erklärte Evangelos Mytilineos,
    Vorsitzender und Geschäftsführer des Unternehmens:

    " Das Jahr 2025 wird für METLEN ein Meilenstein sein. Mit der Notierung an der
    Londoner Börse hat das Unternehmen bereits ein neues Kapitel in seiner
    Geschichte aufgeschlagen, das durch eine klare Ausrichtung auf Wachstum,
    internationale Expansion und einen verbesserten Zugang zu den globalen Märkten
    untermauert wird.

    Während unseres 'Capital Markets Day', der im April 2025 an der Londoner Börse
    stattfand, stellte METLEN seine mittelfristige Wachstumsstrategie vor und führte
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    METLEN ENERGY & METALS FINANZERGEBNISSE 1. Halbjahr 2025 METLEN erzielt Rekordumsatz im ersten Halbjahr und herausragende Rentabilität in den Geschäftsbereichen RES und Energieversorgung METLEN (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US) gibt seine Finanzergebnisse für das …