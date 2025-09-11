Warum Legionellen plötzlich wieder Schlagzeilen machen

Legionellen sind kein neues Thema, doch selten zuvor wurde so aufmerksam über ihre Risiken gesprochen – kleine Ausbrüche reichen heute, um bundesweit Schlagzeilen zu machen. „Es handelt sich nicht um eine neue Welle von Legionellen, sondern um eine neue Welle des Bewusstseins über die potenziell tödlichen Folgen“, sagt Oliver Knoblauch, Geschäftsführer von Sanquell. Das Unternehmen hat sich Legionellenfilter und Wasserfilter gegen Schadstoffe spezialisiert.

Mit Blick auf verschärfte Kontrollen, hohe wirtschaftliche Risiken und fatale Fehleinschätzungen in Unternehmen beschreibt Oliver Knoblauch im Interview, warum selbst ein einzelner Vorfall ganze Betriebe lahmlegen kann – und welche Lücken in Gesetzgebung und Praxis das Problem verschärfen.

Legionellen sind kein neues Thema – warum erleben wir ausgerechnet jetzt eine neue Welle von Schlagzeilen und öffentlicher Aufmerksamkeit?

Legionellen sind kein neues Problem, aber ihre gesundheitlichen Auswirkungen sind heute stärker in den Fokus gerückt. Die verstärkte Medienberichterstattung und das gestiegene Bewusstsein in der Bevölkerung führen dazu, dass bereits kleinere Ausbrüche schnell die Schlagzeilen dominieren, denn jeder Tote ist einer zuviel.

Die Gesundheitsbehörden und die öffentliche Hand nimmt die Thematik inzwischen ernst und die Kontrollen werden verschärft. Dies trägt dazu bei, dass das Risiko von Legionelleninfektionen, insbesondere der Legionärskrankheit, präsenter ist und stärker thematisiert wird. Es handelt sich also nicht um eine "neue Welle" von Legionellen, sondern um eine neue Welle des Bewusstseins über die potenziell tödlichen Folgen.

Wenn wir den Blick auf Unternehmen richten: Welche typischen Versäumnisse oder Fehleinschätzungen führen dazu, dass gerade dort ein erhöhtes Risiko entsteht?

Viele Unternehmen unterschätzen die Gefahr, die von Legionellen ausgeht, oft aus Unwissenheit oder Kostenersparnis. Typische Fehleinschätzungen sind, dass das Problem nur in Krankenhäusern oder Pflegeheimen auftritt oder dass es die eigenen Anlagen nicht betrifft. Die fatalen Folgen eines Befalls reichen jedoch von kostspieligen Sanierungsmaßnahmen über den Ausfall von Mieteinnahmen bis hin zu rechtlichen Konsequenzen. Unzureichende Wartung, fehlende regelmäßige Kontrollen, falsche Betriebstemperaturen der Warmwasseranlagen (unter 60 °C) und lange Stagnationszeiten des Wassers sind häufige Gründe für die Vermehrung der Bakterien. Selten genutzte Ferienwohnungen, längere Abwesenheit zuhause oder eine selten genutzte Dusche - wir haben viele tragische Fälle erleben dürfen. Viele Betriebe sind sich dieser Risikofaktoren nicht bewusst, bis es zu einem akuten Problem kommt.

Wie erklären Sie einem Geschäftsführer, warum Trinkwasserhygiene plötzlich zu einem strategischen Thema werden kann?

Trinkwasserhygiene ist für einen Geschäftsführer nicht nur eine technische, sondern eine strategische Angelegenheit mit direkten Auswirkungen auf den Ruf des Unternehmens und seine finanzielle Stabilität. Ein Legionellenausbruch kann schnell zur Schließung von Gebäudeteilen oder gar des gesamten Betriebs führen, was erhebliche Umsatzeinbußen nach sich zieht. Im Falle eines Hotels könnten die Ausfälle schnell in die Zehntausende Euro pro Tag gehen.

Ein Legionellenvorfall kann den Ruf nachhaltig schädigen und das Vertrauen von Kunden und Geschäftspartnern massiv beeinträchtigen. Strategisches Management der Trinkwasserhygiene bedeutet also, vorausschauend zu handeln, um diese Risiken zu minimieren und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Welche gesetzlichen Vorgaben greifen heute – und wo sehen Sie in der Praxis die größten Lücken?

In Deutschland und anderen europäischen Ländern gibt es klare gesetzliche Vorgaben, die regelmäßige Kontrollen großer Trinkwasseranlagen vorschreiben, wie sie in der Trinkwasserverordnung verankert sind. Diese Gesetze sorgen für eine gewisse Sicherheit in öffentlichen Gebäuden, Mehrfamilienhäusern und gewerblichen Anlagen.

Die größte Lücke besteht jedoch im privaten Bereich, da Einzelhäuser in der Regel nicht unter diese Kontrollpflicht fallen. Auch in gewerblichen Kleinbetrieben, die nicht die vorgeschriebene Anlagengröße erreichen, können Mängel unentdeckt bleiben.

Die Umsetzung der Vorschriften variiert zudem europaweit, was bei grenzüberschreitenden Geschäftsmodellen zu zusätzlichen Herausforderungen führt.

Welche Rolle spielen Bauweise, Alter der Anlagen und energetische Sanierungen bei der Entstehung oder Eindämmung von Legionellen?

Die Bauweise und das Alter der Leitungen spielen eine entscheidende Rolle. Alte, korrodierte Leitungen bieten Legionellen ideale Nistplätze. Leitungen, die lange Stagnationszeiten aufweisen, wie in nicht genutzten Gebäudeteilen oder in Ferienwohnungen außerhalb der Saison, sind besonders anfällig.

Auch energetische Sanierungen können unbeabsichtigt Risiken schaffen, wenn beispielsweise Warmwasseranlagen so eingestellt werden, dass sie nur das Minimum der gesetzlich vorgeschriebenen 60 °C erreichen, um Energie zu sparen. Eine Unterschreitung dieser Temperatur, auch nur kurzzeitig, begünstigt die Vermehrung der Bakterien. Die richtige Temperaturführung und eine stetige Durchspülung der Leitungen sind daher essenziell, um die Ausbreitung von Legionellen zu verhindern. Zertifizierte Legionellenfilter bieten hier einen vorsorglichen Schutz aber auch bei akuten Legionellenbefall ist man sicher geschützt.

Welche wirtschaftlichen Konsequenzen kann ein einziger Vorfall mit Legionellen für ein Unternehmen haben?

Ein Legionellen-Vorfall kann für ein Unternehmen verheerende wirtschaftliche Konsequenzen haben, die weit über die reinen Sanierungskosten hinausgehen. Ein einzelner Vorfall kann die Existenz eines Unternehmens gefährden, insbesondere in Branchen, in denen der Ruf und das Vertrauen der Kunden von entscheidender Bedeutung sind, wie im Hotel- und Gastgewerbe. Auch rechtliche Konsequenzen drohen, wenn nicht rechtzeitig gehandelt wird - bis hin zur Freiheitsstrafe.

Wenn Sie drei klare Appelle an Politik, Unternehmen und die Gesellschaft richten dürften – welche wären das, um das Thema Trinkwasserhygiene endlich ernsthaft zu verankern?

Mein Appell an die Politik ist, die Trinkwasserhygiene nicht als Randthema, sondern als zentrales Element der öffentlichen Gesundheitsvorsorge zu behandeln. Es braucht eine konsequente Harmonisierung der Gesetzgebung auf europäischer Ebene, um lückenlose Standards zu gewährleisten. Insbesondere die Überwachung kleinerer Anlagen und privater Haushalte muss in den Fokus rücken, da diese oft von den bestehenden Kontrollpflichten ausgenommen sind. Fördern Sie zudem die Forschung an innovativen Lösungen und stellen Sie Mittel für die Aufklärung bereit. Setzen Sie die geltenden Gesetze mit Nachdruck durch und ahnden Sie Verstöße, um einen Anreiz für verantwortungsvolles Handeln zu schaffen.

Unternehmen sollten die Hygiene des Trinkwassers nicht als lästige Pflicht, sondern als strategische Investition in die Sicherheit und den Ruf ihres Betriebs betrachten. Mein Appell an die Geschäftsführer: Verankern Sie die Trinkwasserhygiene in Ihren Geschäftsprozessen. Dies bedeutet, dass Sie in regelmäßige Wartung, geschultes Personal und moderne Anlagentechnik investieren. Führen Sie Risikobewertungen durch und erstellen Sie Notfallpläne. Eine proaktive Haltung schützt nicht nur die Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern, sondern bewahrt auch vor massiven finanziellen Verlusten durch Betriebsausfälle, rechtliche Auseinandersetzungen und nachhaltigen Reputationsschäden. Zeigen Sie Verantwortung, bevor das Problem Schlagzeilen macht.

Jeder Einzelne von uns muss sich bewusst werden, dass Trinkwasserhygiene nicht nur eine Angelegenheit von Behörden und Unternehmen ist. Mein Appell an die Gesellschaft: Hinterfragen Sie die Wasserqualität in Ihrer Umgebung. Informieren Sie sich über die hochwertige, zertifizierte Legionellenfilter. Über Risiken, besonders in älteren Gebäuden, und lernen Sie, wie Sie Legionellenbildung durch einfache Maßnahmen im eigenen Haushalt vorbeugen können – beispielsweise durch regelmäßiges Spülen von Wasserhähnen nach längerer Abwesenheit oder die richtige Temperatureinstellung des Boilers. Üben Sie Druck auf Vermieter und Hausverwaltungen aus, ihrer Pflicht zur Hygiene nachzukommen, und fordern Sie Transparenz. Indem wir als Gesellschaft gemeinsam wachsam sind und Eigenverantwortung übernehmen, tragen wir maßgeblich zur Eindämmung von Risiken bei.