Nach 2008-Crash: Jetzt warnt das Wall-Street-Orakel vor der Pleite-Generation!

Höhere Kosten, stagnierende Löhne, unerschwingliche Mieten und das Auslaufen von Pandemiehilfen bedrohten ihre Widerstandsfähigkeit. Zum jüngsten schwachen Beschäftigungszuwachs im August sagte Whitney, sie sei "nicht überrascht", da sich unter der Oberfläche eine anfälligere Wirtschaft abzeichne, in deren Zentrum die von ihr so bezeichneten "Avocado-Toast-Konsumenten" stünden.

Meredith Whitney, einst als "Orakel der Wall Street" bekannt, warnt vor einer deutlichen Schwäche bei Generation Z und den Millennials im kommenden Jahr. In der Sendung "Barron’s Roundtable" auf Fox Business erklärte Whitney, die mit ihrer frühen Warnung vor der Subprime-Krise 2008 berühmt wurde, diese Gruppen hätten nach der Pandemie zwar die Konsumausgaben gestützt, ihre wirtschaftliche Basis sei inzwischen jedoch brüchig.

Als Frühindikator verweist sie auf sinkende oder sogar negative Ausgaben in Bereichen wie Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel, die rund ein Fünftel der US-Erwerbsbevölkerung betreffen. Verschärft werde die Lage durch die Einwanderungspolitik, die nach Whitneys Einschätzung "effektiv eine Million nicht im Land geborene Arbeitnehmer" aus dem Arbeitsmarkt entfernt habe. In der Folge könne die Arbeitslosenquote bis Ende dieses und im kommenden Jahr in die "hohe Vier" steigen, also über vier Prozent bis in Richtung fünf Prozent. Auch wenn dies historisch niedrige Werte wären, bedeutet es einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu den drei Prozent von 2022, dem tiefsten Niveau seit den 1970er Jahren.

Whitney unterscheidet seit Jahren zwischen "High-End-Verbrauchern" und den "Avocado-Toast-Konsumenten", die sie als junge, gebildete und konsumstarke Schicht beschreibt. Gerade diese Kohorte gerate nun massiv unter Druck. Ein Grund ist die Rückkehr der US-Studentenkreditrückzahlungen: Nach fast fünf Jahren ohne Sanktionen endete die Schonfrist im Oktober 2024, doch 25 Prozent der Kreditnehmer zahlen weiter nicht. Über 50 Prozent der Gesamtschulden entfallen auf 24- bis 38-Jährige. Viele Haushalte müssen deshalb ihre Ausgaben zurückfahren, was sich bereits in schwachen Umsätzen von Schnellrestaurantketten niederschlägt.

Hinzu komme, dass die im Rahmen des American Rescue Plan gewährten Gesundheitszuschüsse Ende dieses Jahres auslaufen. Sie hatten vielen US-Haushalten monatlich rund 300 US-Dollar zusätzlich verschafft.

Die kumulativen Effekte von wieder aufgenommenen Kreditrückzahlungen, drohenden Lohnpfändungen bei Rückständen und dem Wegfall der Subventionen bezeichnet Whitney als "völlig neue Herausforderungen". Unternehmen, die ihr Marketing stark auf jüngere Zielgruppen ausgerichtet haben, müssten sich auf deutlich geringere Konsumausgaben einstellen. Ihr Fazit fällt eindeutig aus: "Die Generation Z und die Millennials [werden] im nächsten Jahr sehr schwach sein."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



