Morgige US-Inflationszahlen könnten Rallye in Pullback verwandeln

"Nach einer der stärksten Rallyes seit Jahrzehnten empfehlen wir kurzfristig Vorsicht, da der Markt aggressive Zinssenkungen einpreist, während gleichzeitig ein Anstieg der Inflationszahlen erwartet wird, die Positionierung der Anleger hoch ist und die Performance im September und Oktober saisonbedingt schwach ist", schrieb Lakos-Bujas. Und weiter: "Wenn die Inflation diese Woche höher ausfällt, sehen wir die Gefahr einer Korrektur der aktuellen Goldilocks-Marktpositionierung."

JPMorgan-Stratege Dubravko Lakos-Bujas warnt vor einem kurzen Dämpfer an der Wall Street: Nach dem Rekordstand von über 6.500 Punkten könne der S&P 500 um 5 bis 8 Prozent bis in den Bereich 6.200 bis 6.000 Punkte zurückfallen. Auslöser könnte bereits der US-Verbraucherpreisindex (CPI) am Donnerstag sein.

Zur Absicherung rät er zu Optionsstrategien gegen Abwärtsrisiken. Seine Sicht passt zu seinem Jahresendziel 2025 von 6.000 Punkten – laut CNBC-Umfrage das niedrigste unter den großen Häusern (der Konsens liegt nahe am aktuellen Niveau). Zugleich bleibt der JPMorgan-Stratege mittelfristig konstruktiv: Er erwartet, dass eine etwaige Korrektur zügig in eine Fortsetzung des Aufwärtstrends mündet und der S&P 500 Anfang 2026 7.000 Punkte erreichen kann.

Als Gegenpol verweisen andere Wall-Street-Strategen auf frische KI-Impulse und eine nachlassende Zollbelastung – Wells Fargo, Deutsche Bank und Barclays hoben ihre S&P-Ziele an. Lakos-Bujas sieht indes Risiken, falls die zollgetriebene US-Inflation wieder anzieht und damit den Spielraum der Fed für schnelle Lockerungen begrenzt: "Da derzeit sechs Zinssenkungen bis Ende 2026 eingepreist sind, glauben wir, dass risikoreiche Anlagen in einer Zeit, in der die durch Zölle verursachte Inflation zu steigen beginnt, anfällig sein könnten, was möglicherweise den weiteren Kurs der Fed in Richtung Lockerung einschränken könnte", schrieb er.

Separat warnt der JPMorgan-Trading-Desk um Andrew Tyler rund um die erwartete Fed-Zinssenkung am 17. September vor einem möglichen "Sell-the-News": Nach der Entscheidung könnten Anleger Gewinne mitnehmen und Risiken reduzieren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





Epische Goldpreisrallye 3 Outperformer mit massivem Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!