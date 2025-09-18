    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Ihre wichtigsten Termine

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Frische Konjunkturdaten aus den USA und Notenbank-Entscheidund in Großbritannien

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Konjunkturdaten aus den USA und Notenbank-Entscheidund in Großbritannien

    Konjunkturdaten

    10:00 Uhr, EU: Leistungsbilanz 8/25
    11:00 Uhr, USA: Bauproduktion 7/25
    13:00 Uhr, Großbritannien: Notenbank-Entscheidung
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 9/25
    16:00 Uhr, USA: Frühindikator 8/25

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 18.09.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    09:10Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    10:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied De Guindos spricht
    11:45Euro ZoneEUREZB-Mitglied Schnabel spricht
    12:00DeutschlandDEUDeutschlands Bundesbank Monatsbericht
    13:00GroßbritannienGBRSitzungsprotokoll der BoE
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen
    13:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Escrivá spricht
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins
    13:00GroßbritannienGBRBoE Zinssatzentscheidung
    13:00GroßbritannienGBRBoE: Geldpolitische Zusammenfassung
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für Erhöhung der Zinsen
    14:30USAUSAPhilly-Fed-Herstellungsindex
    14:30USAUSAErstanträge Arbeitslosenunterstützung
    16:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    11:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    14:00 WebinarWH SelfInvest: Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    18:30 WebinarLYNX: Optionshandel in der Praxis: Einblicke in Stillhaltergeschäfte anhand ausgewählter Fallstudien
    alle Webinare anzeigen »

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    Ihre wichtigsten Termine Frische Konjunkturdaten aus den USA und Notenbank-Entscheidund in Großbritannien Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.