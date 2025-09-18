Frische Konjunkturdaten aus den USA und Notenbank-Entscheidund in Großbritannien

Ihre wichtigsten Termine
Konjunkturdaten
10:00 Uhr, EU: Leistungsbilanz 8/25
11:00 Uhr, USA: Bauproduktion 7/25
13:00 Uhr, Großbritannien: Notenbank-Entscheidung
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 9/25
16:00 Uhr, USA: Frühindikator 8/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 18.09.2025
