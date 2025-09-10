Börsenstart USA - 10.09. - S&P 500 stark +0,50 %

Der Dow Jones steht bei 45.623,45 PKT und verliert bisher -0,19 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,16 %, Chevron Corporation +1,14 %, Caterpillar +1,12 %, Cisco Systems +0,80 %, Nike (B) +0,75 %

Flop-Werte: Amazon -2,67 %, Apple -1,73 %, McDonald's -1,71 %, Amgen -1,25 %, Visa (A) -1,22 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.897,37 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: Broadcom +6,28 %, Arm Holdings +5,47 %, Micron Technology +3,62 %, Constellation Energy +2,85 %, Baker Hughes Company Registered (A) +2,82 %

Flop-Werte: Synopsys -23,34 %, Cadence Design Systems -6,87 %, The Trade Desk Registered (A) -3,64 %, Amazon -2,67 %, Coca-Cola Europacific Partners -2,11 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:49) bei 6.545,13 PKT und steigt um +0,50 %.

Top-Werte: Oracle +13,43 %, Broadcom +6,28 %, Super Micro Computer +4,07 %, Vistra +3,96 %, Micron Technology +3,62 %

Flop-Werte: Synopsys -23,34 %, Cadence Design Systems -6,87 %, Fox Registered (B) -5,27 %, Fox Registered (A) -5,07 %, Insulet -4,81 %