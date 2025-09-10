Broadcom Aktie klettert deutlich - 10.09.2025

Die Broadcom Aktie notiert aktuell bei 307,78€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,28 % zugelegt, was einem Anstieg von +18,18 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Broadcom Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +37,16 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Broadcom Aktie damit um +14,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,73 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Broadcom auf +27,52 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

Broadcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,88 % 1 Monat +11,73 % 3 Monate +37,16 % 1 Jahr +129,96 %

Informationen zur Broadcom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,44 Bil.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Nach der Bekanntgabe aktueller US-Preisdaten dürfte es an der Wall Street am Mittwoch zunächst ruhig zugehen. Auf Künstliche Intelligenz (KI) ausgerichtete Technologiewerte könnten von einem erwarteten Kursfeuerwerk von Oracle beflügelt werden. …

Broadcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.