AGRANA: Deutlicher EBIT-Anstieg erwartet, Rückgang schwächer.
AGRANA erwartet im Geschäftsjahr 2025/26 einen deutlichen EBIT-Anstieg, angetrieben durch das Segment Food & Beverage Solutions, trotz globaler Unsicherheiten.
- AGRANA erwartet einen deutlichen EBIT-Anstieg im Geschäftsjahr 2025/26.
- Der EBIT-Rückgang im zweiten Quartal 2025/26 fiel weniger stark aus als erwartet, mit einem EBIT von rund 22 Mio. €.
- Im ersten Halbjahr 2025/26 erzielte AGRANA ein EBIT von rund 28 Mio. €, verglichen mit 56,6 Mio. € im Vorjahr.
- Die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2025/26 betrugen rund 1.692 Mio. €, im Vergleich zu 1.861,7 Mio. € im Vorjahr.
- Ein deutlicher EBIT-Anstieg für das Geschäftsjahr 2025/26 wird aufgrund der positiven Entwicklung im Segment Food & Beverage Solutions erwartet.
- Die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der geopolitischen und weltwirtschaftlichen Situation auf AGRANA sind weiterhin schwer abschätzbar.
