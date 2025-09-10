Pacific Avenue Capital Partners entwickelt europäische Strategie mit Teamerweiterung und eigenem Sidecar-Vehikel weiter

PARIS, FR / ACCESS Newswire / 10. September 2025 / Pacific Avenue Capital Partners („Pacific Avenue“), eine globale Private-Equity-Gesellschaft, die auf Unternehmensausgliederungen und komplexe Transaktionen spezialisiert ist, gab heute wesentliche Meilensteine ihrer Expansion in Europa bekannt. Weniger als ein Jahr nach der Eröffnung ihrer Pariser Niederlassung und der Ernennung von Xavier Lambert zum Head of Europe hat die Gesellschaft ein hochkarätiges Team mit umfassenden Umsetzungsfähigkeiten aufgebaut. Außerdem hat sie ihre Präsenz in der gesamten Region ausgebaut und ein eigenes Sidecar-Vehikel entwickelt, um Investitionen in neue Plattformen in ganz Europa zu unterstützen.

Seit der Ankunft von Herrn Lambert Ende 2024 hat Pacific Avenue sieben Profis in Europa in den Bereichen M&A, Geschäftsentwicklung, Betrieb und Verwaltung eingestellt. Abgesehen von ihrer Niederlassung in Paris verfügt die Gesellschaft nun auch über Teammitglieder in London und Zürich, wodurch sie ihre Fähigkeit zur Beschaffung und Unterstützung von Transaktionen auf dem gesamten Kontinent verbessert hat. Dank der vielfältigen Erfahrungen des Teams ist die Gesellschaft in der Lage, komplexe Situationen zu meistern und den Wert einer Vielzahl von Möglichkeiten in Europa zu steigern.

Die jüngsten Neuzugänge beinhalten drei Profis, die eine fundierte Expertise einbringen und die Kompetenzen von Pacific Avenue auf den bedeutsamsten europäischen Märkten stärken.

Damien Faujour kommt als Vice President zu Pacific Avenue nach Paris, wo er sein Hauptaugenmerk auf die Akquise und Umsetzung von Transaktionen sowie auf das Portfoliomanagement richten wird. Zuvor war er als Vice President von OpenGate Capital tätig und begann seine Karriere in den Bereichen Restrukturierung und fremdfinanzierte Übernahmen bei Houlihan Lokey.

Sebastian Reinecke kommt als Vice President of Operations mit Sitz in Zürich zu Pacific Avenue. Zuvor fungierte er als Associate Director of Corporate Development, M&A, Strategy & Transformation bei Solenis.

Pierre Chapuis kommt als Vice President of Business Development zu Pacific Avenue nach London, wo er sich auf die Akquise von Projekten in ganz Europa konzentriert. Zuvor war er Vice President von Mimir Invest, wo er sich mit der Beschaffung von komplexen Investitionsmöglichkeiten mit Schwerpunkt auf Unternehmensausgliederungen beschäftigte.