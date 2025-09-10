Dr. Lisa Su, Vorsitzende und Geschäftsführerin von AMD, spricht auf der CES 2026 darüber, wie KI die Welt verändert

ARLINGTON, Va., 10. Sept. 2025 /PRNewswire/ -- Die Consumer Technology Association (CTA) begrüßt Dr. Lisa Su, Vorsitzende und Geschäftsführerin von AMD, als Hauptrednerin auf der CES 2026, dem einflussreichsten Tech-Event der Welt. Dr. Su wird auf die CES-Hauptrednerbühne zurückkehren, um die AMD-Vision für die Bereitstellung zukünftiger KI-Lösungen zu erläutern – von der Cloud über Unternehmen bis hin zu Edge und Geräten. KI verändert jeden Aspekt unseres Lebens und AMD ist einzigartig positioniert, um die Leistung sowie die Flexibilität zu liefern, die erforderlich sind, um diesen Wandel voranzutreiben.

Mit der Ausweitung des Programms der Hauptreden startet die Registrierung für die CES 2026

„Auf der CES treffen sich die innovativsten Führungskräfte, Problemlöser und Pioniere der Welt", sagte Gary Shapiro, Geschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender bei CTA. „Dr. Lisa Su ist eine Tech-Visionärin, die AMD in ein globales Powerhouse im High-Performance-Computing verwandelt hat, und wir freuen uns sehr, sie wieder auf der CES-Hauptrednerbühne begrüßen zu dürfen."

In ihrer Hauptrede wird Dr. Su darlegen, wie das breite AMD-Portfolio an CPUs, GPUs, adaptivem Computing sowie KI-Software und -Lösungen Kunden und Partner in die Lage versetzt, die wichtigsten Herausforderungen der Welt zu lösen. Von der Führungsrolle der AMD EPYC Prozessoren im Rechenzentrum über die Beschleunigung durch AMD Instinct GPUs bis hin zu den Fortschritten, die durch Ryzen CPUs und Radeon Grafiken in KI-PCs sowie Spielen erzielt werden, treibt die AMD Technologie weiterhin Innovationen voran. Dr. Su wurde von TIME zum Geschäftsführer des Jahres 2024 und von Fortune als einer der 100 mächtigsten Menschen in der Wirtschaft ausgezeichnet.

„Die CES ist die wichtigste Plattform, um bahnbrechende Lösungen zu präsentieren, denn die Technologie verändert jede Branche rasant", sagte Dr. Su. „Bei AMD ist unser Auftrag klar: die Rechenleistung und die KI-Innovation liefern, welche die Welt braucht, um ihre komplexesten Probleme zu lösen. Von den größten Supercomputern bis hin zu den kleinsten Endgeräten entwickeln wir die Technologien, die dazu beitragen, das Mögliche zu verbessern."

Der offene und kooperative Ansatz, den AMD mit Branchenführern sowie Anwendungsentwicklern verfolgt, ermöglicht Kunden, innovativere Lösungen einzusetzen, die nicht nur schneller und intelligenter, sondern auch transformativ sind.

„Als leidenschaftlicher Verfechter des innovationsgetriebenen Fortschritts hat Dr. Su den Kurs für die Halbleiterindustrie und das breitere technologische Ökosystem vorgegeben", sagte Kinsey Fabrizio, Präsident von CTA. „Dr. Sus Hauptvortrag auf der CES 2026 wird dazu beitragen, die Agenda für die Zukunft des High-Performance-Computing zu bestimmen und zu zeigen, wie KI die Welt verändern wird."

Der Hauptvortrag von AMD findet am Montag, 5. Januar, um 18:30 Uhr im Palazzo Ballroom des Venetian statt.

Lenovo wird ebenfalls einen Hauptvortrag auf der CES 2026 halten. Der Zeitplan für die Hauptvorträge wird aktualisiert, sobald die Sprecher bekannt gegeben werden.

Die Anmeldung zur CES 2026 ist jetzt geöffnet.

Informationen zur CES:

Die CES ist die wichtigste Technologiemesse der Welt – der Prüfstand für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Hier schließen die größten Unternehmen der Welt Geschäfte ab und treffen neue Partner. Auf der Bühne haben die klügsten Innovatoren das Wort. Die CES, die vom Verband „Consumer Technology Association (CTA)" ausgerichtet und produziert wird, umfasst alle Aspekte des Technologiesektors. Die CES 2026 findet vom 6. bis 9. Januar in Las Vegas statt. Erfahren Sie mehr auf CES.tech und folgen Sie der CES auf Social Media.

Informationen zur Consumer Technology Association (CTA):

Als Nordamerikas größter Technologiehandelsverband ist CTA der Technologiesektor. Zu unseren Mitgliedern zählen die weltweit führenden Innovatoren – von Startups bis hin zu globalen Marken – die dazu beitragen, mehr als 18 Millionen Arbeitsplätze in den USA zu sichern. Die CTA ist Eigentümerin und Veranstalterin der CES – dem weltweit mächtigsten Technologie-Event. Sie finden uns auf CTA.tech. Folgen Sie uns unter @CTAtech.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2768144/CTA_AMD_Lisa_Su.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2768145/CTA_AMD_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dr-lisa-su-vorsitzende-und-geschaftsfuhrerin-von-amd-spricht-auf-der-ces-2026-daruber-wie-ki-die-welt-verandert-302552675.html