IPO/ROUNDUP
Klarna nimmt bei Börsengang fast 1,4 Milliarden Dollar ein
- Klarna erzielt 1,4 Mrd. Dollar bei Börsengang.
- Ausgabepreis von 40 Dollar übertrifft Erwartungen.
- Hohe Nachfrage, Bewertung bei 15 Mrd. Dollar.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bezahldienst Klarna hat bei seinem Börsengang in New York fast 1,4 Milliarden Dollar eingenommen. Mit einem Ausgabekurs von 40 Dollar startet das Unternehmen aus Schweden am Mittwoch mit einer Bewertung von gut 15 Milliarden Dollar auf dem Börsenparkett.
Der Ausgabepreis lag über der angepeilten Spanne von 35 bis 37 Dollar. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg war die Nachfrage deutlich höher als das Angebot. Der Erlös von 1,37 Milliarden Dollar (1,17 Mrd Euro) geht größtenteils an frühe Anteilseigner.
Klarna ist vor allem bekannt für das Angebot, Käufe zinsfrei mit Verzögerung bezahlen zu können. In einer Finanzierungsrunde im Jahr 2021 investierte der japanische Konzern Softbank laut Medienberichten - ausgehend von einer Gesamtbewertung von gut 45 Milliarden Dollar - in das Unternehmen. Ein Jahr später fiel die Bewertung bei einer Geldspritze demnach auf 6,7 Milliarden Dollar./so/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SoftBank Group Aktie
Die SoftBank Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,90 % und einem Kurs von 95,50 auf Tradegate (10. September 2025, 16:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SoftBank Group Aktie um +9,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,23 %.
Die Marktkapitalisierung von SoftBank Group bezifferte sich zuletzt auf 141,69 Mrd..
SoftBank Group zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 44,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.
