Ihre wichtigsten Termine
Heute: Verbraucherpreise aus Japan sowie Großbritanniens Einzelhandelsumsatz!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
- Wichtige Termine für den Handelstag im Überblick.
- Japan: Verbraucherpreise um 01:30 Uhr bekannt.
- Großbritannien: Einzelhandel und Nettoverschuldung um 08:00 Uhr.
- Report: Epische Goldpreisrallye
Konjunkturdaten
01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 8/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 8/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Nettoverschuldung Staatssektor 8/25
08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 9/15
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 19.09.2025
Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR Gfk Verbrauchervertrauen 01:30 JPN Nationaler VPI ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 01:30 JPN Nationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr) 01:30 JPN Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) 05:00 JPN Geldpolitische Erklärung der BoJ 05:00 JPN Zinsentscheidung der BoJ 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr) 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Monat) 08:00 GBR Retail Sales (MoM) 08:30 JPN BoJ Pressekonferenz 08:45 EUR Rede von Sleijpen der EZB 09:00 EUR EcoFin-Treffen 09:00 EUR Treffen der Eurogruppe 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze (Monat) 20:30 USA Fed's Daly speech
