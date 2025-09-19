    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Ihre wichtigsten Termine

    581 Aufrufe 581 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute: Verbraucherpreise aus Japan sowie Großbritanniens Einzelhandelsumsatz!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Für Sie zusammengefasst
    • Wichtige Termine für den Handelstag im Überblick.
    • Japan: Verbraucherpreise um 01:30 Uhr bekannt.
    • Großbritannien: Einzelhandel und Nettoverschuldung um 08:00 Uhr.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Ihre wichtigsten Termine - Heute: Verbraucherpreise aus Japan sowie Großbritanniens Einzelhandelsumsatz!
    Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Konjunkturdaten

    01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 8/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 8/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: Nettoverschuldung Staatssektor 8/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 9/15

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 19.09.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:01GroßbritannienGBRGfk Verbrauchervertrauen
    01:30JapanJPNNationaler VPI ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
    01:30JapanJPNNationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr)
    01:30JapanJPNNationaler Verbraucherpreisindex (Jahr)
    05:00JapanJPNGeldpolitische Erklärung der BoJ
    05:00JapanJPNZinsentscheidung der BoJ
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat)
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr)
    08:00DeutschlandDEUErzeugerpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze (Jahr)
    08:00DeutschlandDEUErzeugerpreisindex (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Sales (MoM)
    08:30JapanJPNBoJ Pressekonferenz
    08:45Euro ZoneEURRede von Sleijpen der EZB
    09:00Euro ZoneEUREcoFin-Treffen
    09:00Euro ZoneEURTreffen der Eurogruppe
    14:30KanadaCANEinzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
    14:30KanadaCANEinzelhandelsumsätze (Monat)
    20:30USAUSAFed's Daly speech
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    16:00 WebinarWH SelfInvest: Klar denken, klug handeln: Wege zum stabilen Börsenerfolg mit Dr. Raimund Schriek und Vincenzo Zinnà - Livestream
    22.09. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    22.09. 10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
    22.09. 15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    alle Webinare anzeigen »

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    Ihre wichtigsten Termine Heute: Verbraucherpreise aus Japan sowie Großbritanniens Einzelhandelsumsatz! Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.