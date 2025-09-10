Metaplanet-Aktie explodiert nach Mega-Emission für Bitcoin-Kauf!

Von den Nettoerlösen in Höhe von 204,1 Milliarden Yen (1,39 Milliarden US-Dollar) fließen laut Unternehmensangaben rund 90 Prozent in den direkten Kauf von Bitcoin. Konkret sollen 183,7 Milliarden Yen (1,25 Milliarden US-Dollar) für neue BTC-Anschaffungen genutzt werden, weitere 20,4 Milliarden Yen (139 Millionen US-Dollar) fließen in Geschäfte zur Ertragsgenerierung, darunter das Trading von Bitcoin-Optionen.

Die Aktie des japanischen Bitcoin-Treasury-Unternehmens Metaplanet notiert am Mittwoch im europäischen Handel 22,10 Prozent im Plus bei 4,66 Euro (Stand: 16:10 Uhr MESZ). Hintergrund ist eine spektakuläre Kapitalmaßnahme: Das in Tokio gelistete Unternehmen hat eine internationale Aktienemission im Volumen von 1,45 Milliarden US-Dollar erfolgreich zu 553 Yen (3,73 US-Dollar) je Aktie platziert.

Strategiewechsel in Japans Corporate Finance

Mit diesem Schritt setzt Metaplanet einen bereits im Frühjahr 2024 eingeschlagenen Kurs fort. Damals hatte das Unternehmen erklärt, seine Treasury-Politik grundlegend umzubauen und Bitcoin als primäre Reserve-Asset-Klasse zu etablieren. Ausschlaggebend seien die hohe Staatsverschuldung Japans, anhaltend negative Realzinsen und die Schwäche des Yen, hieß es in der Mitteilung zur Kapitalerhöhung.

"Die Dimension dieser Emission signalisiert, dass Bitcoin in der Unternehmensfinanzierung Japans angekommen ist", kommentiert Dan Dadybayo, Research- und Strategiechef von Unstoppable Wallet. "Wir beobachten eine Verschiebung von experimentellen Krypto-Positionen hin zu einem Mainstream-Bilanzmodell."

Von Kurseinbruch zum globalen Player

Der Schritt folgt auf eine turbulente Phase: Seit Mitte Juni war die Metaplanet-Aktie um mehr als 50 Prozent gefallen. Erst am 1. September hatten die Aktionäre einer Ausgabe von bis zu 550 Millionen neuen Aktien zugestimmt. Nun liegt mit der Platzierung von 385 Millionen Papieren eine konkrete Umsetzung auf dem Tisch – und der Markt reagiert mit einer Kursexplosion.

Metaplanet hält nach eigenen Angaben inzwischen 20.136 Bitcoin im Wert von rund 2,25 Milliarden US-Dollar, inklusive eines jüngsten Zukaufs von 136 BTC. Damit ist die Firma inzwischen die sechstgrößte börsennotierte Bitcoin-Holding weltweit – hinter Schwergewichten wie Strategy, Marathon und Twenty One, aber bereits vor Tesla, Coinbase und Trump Media & Technology Group.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



