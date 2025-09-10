GSTS erhält Auftrag zur operativen Erprobung einer fortschrittlichen KI-Plattform zur Verbesserung der vorausschauenden Wartung militärischer Systeme

OCIANA ist die maritime KI-Plattform von GSTS, die Echtzeitdaten zu Schiffen, Umwelt und Betrieb erfasst und korreliert, um ein globales Bewusstsein und vorausschauende Erkenntnisse zu liefern. OPM basiert auf der Plattform OCIANA und nutzt KI, um die Vorhersage von Anlagen- und Systemausfällen zu verbessern und eine proaktive digitale Wartungsplanung zu ermöglichen. Diese Fähigkeit unterstützt die Umstellung traditioneller Wartungspraktiken, indem sie unerwartete Ausfallzeiten reduziert, die Zuverlässigkeit der Ausrüstung verbessert, die Lebenszykluskosten minimiert und letztendlich die Einsatzbereitschaft militärischer Ressourcen erhöht.

MONTREAL, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- Global Spatial Technology Solutions (GSTS), ein Unternehmen für maritime KI, freut sich bekannt zu geben, dass es im Rahmen des Programms Innovation for Defence Excellence and Security (IDEaS) des kanadischen Verteidigungsministeriums einen Auftrag zur Weiterentwicklung seiner neuesten Lösung OCIANA Predictive Maintenance (OPM) erhalten hat.

Mit dieser Entwicklung baut GSTS seine Führungsposition im Bereich der maritimen KI weiter aus und bietet nationalen und internationalen Interessengruppen Funktionen der nächsten Generation, die zu konkreten operativen Vorteilen führen.

„Dieser Testlauf bringt OPM vom Labor ins Wasser und ist ein wichtiger Schritt in Richtung operativer Einsatz", erklärte Richard Kolacz, Geschäftsführer von GSTS. „Durch die Unterstützung der DND-Evaluierung unter realen Bedingungen wollen wir zeigen, dass eine frühere Erkennung und schnellere Planung ungeplante Ausfallzeiten reduzieren kann. Im Laufe der Zeit trägt diese Umstellung zu einer erheblichen Senkung der Gesamtlebenszykluskosten bei und erhöht gleichzeitig die Verfügbarkeit von Schiffen und U-Booten, was sich eindeutig positiv auf die Küstenwache und die Handelsflotten auswirkt."

Der Markt für vorausschauende Wartung im maritimen Bereich wird bis 2034 voraussichtlich auf 3 Milliarden US-Dollar anwachsen ( durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 21,75 %). OPM wurde sowohl für Betreiber von Verteidigungs- als auch von Handelsflotten entwickelt und eröffnet Möglichkeiten für Flotten der Marine, der Küstenwache und der Handelsschifffahrt, mit der Möglichkeit einer Anpassung an Luft- und Landplattformen.

Die KI-Funktionen von OCIANA kombinieren Sensordaten an Bord mit Seegang und Wetterbedingungen, um eine fortschrittliche Vorhersageleistung zu bieten. Für komplexe Marineplattformen mit Tausenden von voneinander abhängigen Systemen und anspruchsvollen Zuverlässigkeits- und Verfügbarkeitszielen bietet OPM potenziell erhebliche Einsparungen bei den Lebenszykluskosten, eine erhöhte Einsatzbereitschaft und eine höhere Verfügbarkeit.

Informationen zu GSTS

Global Spatial Technology Solutions (GSTS) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für maritime Informationen, das Lösungen zur Verbesserung der Entscheidungsfindung in der Schifffahrts- und Logistikbranche anbietet. Unsere Prognose- und Optimierungslösungen basieren auf einer Vielzahl von Betriebs-, Umwelt-, Schiffs- und Ladungsdaten, um Echtzeit-Entscheidungsinformationen für die maritime Lieferkette (Häfen, Terminalbetreiber, Reedereien, Rohstoffbesitzer, Charterer und Logistikunternehmen) bereitzustellen und ein umfassendes und proaktives Risikomanagement für nationale und internationale Sicherheitsorganisationen zu ermöglichen.

OCIANA ist die führende Plattform für künstliche Intelligenz (KI) von GSTS, die fortschrittliche Analyse-, Prognose- und Optimierungslösungen für ein umfassendes maritimes Risikomanagement und zur Optimierung von Schifffahrts- und Hafenbetrieben bietet. Die Plattform erfasst, integriert und bereinigt eine Vielzahl von Echtzeit-Satelliten-, Betriebs-, ozeanografischen und Sensordatensätzen. Durch patentierte und proprietäre Algorithmen verbessert OCIANA die Entscheidungsfindung und Zusammenarbeit in Echtzeit, um einen sicheren und effizienten Transport von Personen und Gütern weltweit zu gewährleisten.

1 Wissen Market Research, Predictive Maintenance in Maritime Market – Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, 2018–2028, abgerufen am 17. Juli 2025, https://www.wissenmarketresearch.com/reports/predictive-maintenance-in-maritime-market/

Für weitere Informationen und um Möglichkeiten für einen Beitritt zu unserem Konsortium zu erkunden, wenden Sie sich bitte an: Kontakt – GSTS

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2761543/GLOBAL_SPATIAL_TECHNOLOGY_SOLUTIONS_INC___GSTS__GSTS_awarded_con.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gsts-erhalt-auftrag-zur-operativen-erprobung-einer-fortschrittlichen-ki-plattform-zur-verbesserung-der-vorausschauenden-wartung-militarischer-systeme-302552699.html