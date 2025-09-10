BrowserStack bringt All-in-One-Website-Scanner auf den Markt, um vollständige Website-Gesundheitsprüfungen in wenigen Minuten durchzuführen

Moderne Websites sind komplex und bestehen oft aus Tausenden Seiten, die sich fast täglich ändern. Das manuelle Testen dieser Änderungen ist langsam sowie unzuverlässig und lässt oft Probleme mit der Geschwindigkeit, der Zugänglichkeit, fehlerhaften Links, fehlenden Bildern, dem Layout oder der Reaktionsfähigkeit außer Acht. Vielen Teams fehlt jedoch die Zeit, um Testautomatisierungs-Frameworks für ihre Websites zu entwickeln und zu pflegen.

DUBLIN, 10. Sept. 2025 /PRNewswire/ -- BrowserStack , die weltweit führende Plattform für Softwaretests, kündigte heute die Markteinführung des Website Scanners an, einer No-Code-Lösung, die innerhalb von Minuten umfassende Gesundheitstests für Websites liefert und den Einsatz mehrerer manueller Testtools überflüssig macht.

Website Scanner findet diese Probleme in einem einzigen Scan und liefert einen umsetzbaren Website-Bericht. „Anstatt mit mehreren Tools zu jonglieren oder manuelle Überprüfungen durchzuführen, erhalten Teams sofortige Ergebnisse ohne Code oder Setup", sagt Ritesh Arora, Mitbegründer und Geschäftsführer von BrowserStack.

Mit Website Scanner können Teams:

Mit der Eingabe von Website-URLs, dem Hochladen von Sitemaps oder der Verwendung des integrierten Crawlers von Website Scannern beginnen

Alle Probleme in einem einzigen, konsolidierten Bericht über Website-Geschwindigkeit, Zugänglichkeit, fehlerhafte Links, fehlende Bilder, Layout-Probleme und mehr identifizieren.

Wiederkehrende Scans für Tausende Seiten in Produktions-, Entwicklungs- oder Staging-Umgebungen planen, um Fehler zu erkennen, bevor sie live gehen.

Website Scanner ermöglicht QA, Entwicklung, Design und Marketing, die Testabdeckung sofort zu erhöhen, auch ohne Automatisierungskenntnisse. Das Ergebnis: weniger Defekte auf Websites, bessere SEO, Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit, schnellere Releases zu erstellen.

„Jetzt brauchen wir höchstens ein paar Minuten, um sicherzustellen, dass ein Release keine visuelle Regression verursacht hat", sagt Adam Stoddard, Designer bei Basecamp. „Es hilft mir, Releases schneller zu veröffentlichen, mit mehr Vertrauen, dass ich dabei nichts kaputt gemacht habe."

Zukünftige Updates werden Website Scanner zum umfassendsten No-Code-Webqualitäts-Tool auf dem Markt ausbauen, das auch die Bereiche Sicherheit, SEO und mehr abdeckt.

Website-Scanner ist jetzt verfügbar auf browserstack.com/website-scanner .

