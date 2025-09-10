JPMORGAN stuft ORACLE CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 210 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Auftragsbestand bei dem Softwarekonzern boome, schrieb Mark R Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Grund dafür sei ein Ende Juni angekündigter Großauftrag des ChatGPT-Betreibers OpenAI. Er habe sein Kursziel zuletzt schon erhöht wegen der KI-bezogenen Chancen, doch das nun bekannt gegebene Ausmaß an noch nicht realisierten Umsätzen (RPO) habe auch er nicht ausreichend vorhergesehen./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:02 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:02 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +38,50 % und einem Kurs von 286EUR auf Tradegate (10. September 2025, 16:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Mark R Murphy

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 210

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



