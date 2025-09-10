Albert Achammer übernimmt Führung der ATP-Gruppe

--------------------------------------------------------------

ATP architekten ingenieure Erfahren Sie mehr

https://www.atp.ag

--------------------------------------------------------------



Wien (ots) - Generationswechsel im vierköpfigen Vorstand





Mit der Bestellung von Albert Achammer zum Vorstandsvorsitzenden der ATP-Gruppe

vollzog ATP architekten ingenieure zur Jahresmitte den geplanten

Generationswechsel an der Unternehmensspitze. Sein Vater, Univ.-Prof. Christoph

M. Achammer, der über vier Jahrzehnte die Erfolgsgeschichte von ATP geprägt hat,

zieht sich aus der operativen Leitung zurück und bleibt als Vorsitzender des

Aufsichtsrats dem Unternehmen weiterhin verbunden.



"Ich baue auf einem starken Fundament auf, mit Respekt vor der unternehmerischen

Leistung meines Vaters und dem Anspruch, Kontinuität zu gewährleisten. Unsere

Geschichte gibt uns Stabilität, damit wir uns dynamisch weiterentwickeln und

neue Wege gehen können. Ich freue mich auf die spannende Aufgabe, mein Team in

die Zukunft zu führen. Unser Ziel bleibt: Integrale Planung und Beratung mit

höchster Qualität, technischer Exzellenz und hoher Verantwortung für die gebaute

Welt." - Albert Achammer, CEO ATP architekten ingenieure



Albert Achammer ist Partner bei ATP und bereits seit 2020 im Unternehmen aktiv:

als Gründer eines leistungsstarken integralen ATP-Standortes in Hamburg mit etwa

60 Mitarbeitenden sowie als Mitglied im Vorstand der ATP-Gruppe. Seine

beruflichen Lehr- und Wanderjahre absolvierte er in der Immobilienindustrie und

zuletzt bei gmp - von Gerkan, Marg und Partner in Hamburg. Er hält einen Master

of Science in Architektur der ETH Zürich und einen MBA der IESE Business School.



Der Übergang markiert den Beginn der dritten Generation in der Leitung des

Unternehmens, das vor rund 50 Jahren aus einem klassischen Architekturbüro

hervorging und seither als Pionier digitaler Integraler Planung Maßstäbe setzt.

In seiner neuen Rolle setzt Albert Achammer auf Kontinuität und Innovation: "Als

Architekt bei ATP lebe ich täglich die Überzeugung, dass Planen und Bauen eine

kollektive Aufgabe ist. Wir verstehen uns als Problemlöser und unsere Stärke ist

die reibungslose Zusammenarbeit bei hoher Komplexität. Wir arbeiten in

transparenten, datenbasierten Prozessen und bieten damit verlässliche Qualität

in Planung und Beratung."



ATP architekten ingenieure



Mit 1.500+ Mitarbeiter:innen an derzeit 14 Standorten in DACH und CEE erbringt

die ATP-Gruppe Planungs- und Beratungsleistungen für Auftraggeber:innen aus

Forschung, Industrie, Handel, Immobilienwirtschaft und Gesundheitswesen mit

integralen Teams, bestehend aus Planung, Sonderplanungs- und

Consulting-Gesellschaften. Dabei nutzt ATP die "Corporate Structure", um sich

als lernende Organisation permanent weiterzuentwickeln. Auf der Basis von 50

Jahren gelebter integraler Kultur der Zusammenarbeit hat ATP die Organisation

und die dazugehörigen Prozesse so gestaltet, dass ideale Voraussetzungen für

einen digitalisierten Prozess gegeben sind. Seit 2012 plant ATP durchgehend mit

BIM in einem umfassenden digitalen Datenmodell.



ATP architekten ingenieure Erfahren Sie mehr (https://www.atp.ag)



Pressekontakt:



ATP architekten ingenieure

Telefon: +43 (512) 5370 1111

E-Mail: mailto:presse@atp.ag



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112825/6115087

OTS: Pressestelle ATP architekten ingenieure







