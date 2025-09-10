Albert Achammer übernimmt Führung der ATP-Gruppe
Wien (ots) - Generationswechsel im vierköpfigen Vorstand
Mit der Bestellung von Albert Achammer zum Vorstandsvorsitzenden der ATP-Gruppe
vollzog ATP architekten ingenieure zur Jahresmitte den geplanten
Generationswechsel an der Unternehmensspitze. Sein Vater, Univ.-Prof. Christoph
M. Achammer, der über vier Jahrzehnte die Erfolgsgeschichte von ATP geprägt hat,
zieht sich aus der operativen Leitung zurück und bleibt als Vorsitzender des
Aufsichtsrats dem Unternehmen weiterhin verbunden.
"Ich baue auf einem starken Fundament auf, mit Respekt vor der unternehmerischen
Leistung meines Vaters und dem Anspruch, Kontinuität zu gewährleisten. Unsere
Geschichte gibt uns Stabilität, damit wir uns dynamisch weiterentwickeln und
neue Wege gehen können. Ich freue mich auf die spannende Aufgabe, mein Team in
die Zukunft zu führen. Unser Ziel bleibt: Integrale Planung und Beratung mit
höchster Qualität, technischer Exzellenz und hoher Verantwortung für die gebaute
Welt." - Albert Achammer, CEO ATP architekten ingenieure
Albert Achammer ist Partner bei ATP und bereits seit 2020 im Unternehmen aktiv:
als Gründer eines leistungsstarken integralen ATP-Standortes in Hamburg mit etwa
60 Mitarbeitenden sowie als Mitglied im Vorstand der ATP-Gruppe. Seine
beruflichen Lehr- und Wanderjahre absolvierte er in der Immobilienindustrie und
zuletzt bei gmp - von Gerkan, Marg und Partner in Hamburg. Er hält einen Master
of Science in Architektur der ETH Zürich und einen MBA der IESE Business School.
Der Übergang markiert den Beginn der dritten Generation in der Leitung des
Unternehmens, das vor rund 50 Jahren aus einem klassischen Architekturbüro
hervorging und seither als Pionier digitaler Integraler Planung Maßstäbe setzt.
In seiner neuen Rolle setzt Albert Achammer auf Kontinuität und Innovation: "Als
Architekt bei ATP lebe ich täglich die Überzeugung, dass Planen und Bauen eine
kollektive Aufgabe ist. Wir verstehen uns als Problemlöser und unsere Stärke ist
die reibungslose Zusammenarbeit bei hoher Komplexität. Wir arbeiten in
transparenten, datenbasierten Prozessen und bieten damit verlässliche Qualität
in Planung und Beratung."
ATP architekten ingenieure
Mit 1.500+ Mitarbeiter:innen an derzeit 14 Standorten in DACH und CEE erbringt
die ATP-Gruppe Planungs- und Beratungsleistungen für Auftraggeber:innen aus
Forschung, Industrie, Handel, Immobilienwirtschaft und Gesundheitswesen mit
integralen Teams, bestehend aus Planung, Sonderplanungs- und
Consulting-Gesellschaften. Dabei nutzt ATP die "Corporate Structure", um sich
als lernende Organisation permanent weiterzuentwickeln. Auf der Basis von 50
Jahren gelebter integraler Kultur der Zusammenarbeit hat ATP die Organisation
und die dazugehörigen Prozesse so gestaltet, dass ideale Voraussetzungen für
einen digitalisierten Prozess gegeben sind. Seit 2012 plant ATP durchgehend mit
BIM in einem umfassenden digitalen Datenmodell.
