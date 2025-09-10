    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Albert Achammer übernimmt Führung der ATP-Gruppe

    Wien (ots) - Generationswechsel im vierköpfigen Vorstand

    Mit der Bestellung von Albert Achammer zum Vorstandsvorsitzenden der ATP-Gruppe
    vollzog ATP architekten ingenieure zur Jahresmitte den geplanten
    Generationswechsel an der Unternehmensspitze. Sein Vater, Univ.-Prof. Christoph
    M. Achammer, der über vier Jahrzehnte die Erfolgsgeschichte von ATP geprägt hat,
    zieht sich aus der operativen Leitung zurück und bleibt als Vorsitzender des
    Aufsichtsrats dem Unternehmen weiterhin verbunden.

    "Ich baue auf einem starken Fundament auf, mit Respekt vor der unternehmerischen
    Leistung meines Vaters und dem Anspruch, Kontinuität zu gewährleisten. Unsere
    Geschichte gibt uns Stabilität, damit wir uns dynamisch weiterentwickeln und
    neue Wege gehen können. Ich freue mich auf die spannende Aufgabe, mein Team in
    die Zukunft zu führen. Unser Ziel bleibt: Integrale Planung und Beratung mit
    höchster Qualität, technischer Exzellenz und hoher Verantwortung für die gebaute
    Welt." - Albert Achammer, CEO ATP architekten ingenieure

    Albert Achammer ist Partner bei ATP und bereits seit 2020 im Unternehmen aktiv:
    als Gründer eines leistungsstarken integralen ATP-Standortes in Hamburg mit etwa
    60 Mitarbeitenden sowie als Mitglied im Vorstand der ATP-Gruppe. Seine
    beruflichen Lehr- und Wanderjahre absolvierte er in der Immobilienindustrie und
    zuletzt bei gmp - von Gerkan, Marg und Partner in Hamburg. Er hält einen Master
    of Science in Architektur der ETH Zürich und einen MBA der IESE Business School.

    Der Übergang markiert den Beginn der dritten Generation in der Leitung des
    Unternehmens, das vor rund 50 Jahren aus einem klassischen Architekturbüro
    hervorging und seither als Pionier digitaler Integraler Planung Maßstäbe setzt.
    In seiner neuen Rolle setzt Albert Achammer auf Kontinuität und Innovation: "Als
    Architekt bei ATP lebe ich täglich die Überzeugung, dass Planen und Bauen eine
    kollektive Aufgabe ist. Wir verstehen uns als Problemlöser und unsere Stärke ist
    die reibungslose Zusammenarbeit bei hoher Komplexität. Wir arbeiten in
    transparenten, datenbasierten Prozessen und bieten damit verlässliche Qualität
    in Planung und Beratung."

    ATP architekten ingenieure

    Mit 1.500+ Mitarbeiter:innen an derzeit 14 Standorten in DACH und CEE erbringt
    die ATP-Gruppe Planungs- und Beratungsleistungen für Auftraggeber:innen aus
    Forschung, Industrie, Handel, Immobilienwirtschaft und Gesundheitswesen mit
    integralen Teams, bestehend aus Planung, Sonderplanungs- und
    Consulting-Gesellschaften. Dabei nutzt ATP die "Corporate Structure", um sich
    als lernende Organisation permanent weiterzuentwickeln. Auf der Basis von 50
    Jahren gelebter integraler Kultur der Zusammenarbeit hat ATP die Organisation
    und die dazugehörigen Prozesse so gestaltet, dass ideale Voraussetzungen für
    einen digitalisierten Prozess gegeben sind. Seit 2012 plant ATP durchgehend mit
    BIM in einem umfassenden digitalen Datenmodell.

    ATP architekten ingenieure Erfahren Sie mehr (https://www.atp.ag)

    Pressekontakt:

    ATP architekten ingenieure
    Telefon: +43 (512) 5370 1111
    E-Mail: mailto:presse@atp.ag

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112825/6115087
    OTS: Pressestelle ATP architekten ingenieure




