Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 10.09.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.09.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens Energy
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 1
Performance 1M: -5,58 %
SAP
Tagesperformance: -3,93 %
Platz 2
Performance 1M: -6,22 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 3
Performance 1M: +9,03 %
Beiersdorf
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 4
Performance 1M: -3,08 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 5
Performance 1M: +3,78 %
Symrise
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 6
Performance 1M: +3,26 %
Porsche AG
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 7
Performance 1M: -6,10 %
