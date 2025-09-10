Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 10.09.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.09.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -3,96 %
Platz 1
Performance 1M: -69,88 %
SAP
Tagesperformance: -3,91 %
Platz 2
Performance 1M: -6,22 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 3
Performance 1M: -9,45 %
CANCOM SE
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 4
Performance 1M: -0,52 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 5
Performance 1M: -4,61 %
AIXTRON
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 6
Performance 1M: -9,40 %
TeamViewer
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 7
Performance 1M: -1,06 %
Nemetschek
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 8
Performance 1M: -17,04 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 9
Performance 1M: +3,78 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 10
Performance 1M: +5,34 %
Nordex
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 11
Performance 1M: -9,36 %
