Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 10.09.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.09.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Inditex
Tagesperformance: +5,69 %
Tagesperformance: +5,69 %
Platz 1
Performance 1M: -0,07 %
Performance 1M: -0,07 %
SAP
Tagesperformance: -3,92 %
Tagesperformance: -3,92 %
Platz 2
Performance 1M: -6,22 %
Performance 1M: -6,22 %
Pernod Ricard
Tagesperformance: -3,48 %
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 3
Performance 1M: -1,01 %
Performance 1M: -1,01 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -3,42 %
Tagesperformance: -3,42 %
Platz 4
Performance 1M: -7,77 %
Performance 1M: -7,77 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,27 %
Tagesperformance: +3,27 %
Platz 5
Performance 1M: +9,03 %
Performance 1M: +9,03 %
Stellantis
Tagesperformance: -2,51 %
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 6
Performance 1M: -5,48 %
Performance 1M: -5,48 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 7
Performance 1M: -6,05 %
Performance 1M: -6,05 %
L'Oreal
Tagesperformance: -2,43 %
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 8
Performance 1M: +3,67 %
Performance 1M: +3,67 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 9
Performance 1M: +3,78 %
Performance 1M: +3,78 %
ING Group
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 10
Performance 1M: +1,01 %
Performance 1M: +1,01 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte