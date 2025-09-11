Audi fährt jetzt mit Adidas: Neue Partner in der Formel 1 – was macht die Aktie?

Das in der Schweiz ansässige Sauber-Team wird 2026 zum Werksteam von Audi, wenn in der Formel 1 mit einer neuen Motorenära und umfassenden Regeländerungen ein neues Kapitel aufgeschlagen wird und mit Cadillac zudem ein elftes Team ins Starterfeld rückt.

"Wir sind sehr stolz darauf, mit dem zukünftigen Audi-F1-Team zusammenzuarbeiten und ihren Einstieg in die höchste Wettbewerbsebene des Motorsports zu unterstützen", erklärt Adidas-CEO Björn Gulden in einer Pressemitteilung vom Mittwoch.

Audi und Adidas, die auch Ausrüster des Mercedes-Formel-1-Teams sind, werden vor Beginn der Saison 2026 gemeinsam eine Produktlinie mit Bekleidung, Schuhen und Accessoires auf den Markt bringen.

Im Rahmen der Partnerschaft arbeiten Adidas und das zukünftige Audi F1 Team eng zusammen, um eine umfassende Kollektion für Fahrer, Mechaniker, Ingenieure und weitere Teammitglieder an der Strecke zu entwickeln.

"Unsere Partnerschaft in der Formel 1 geht weit über den Anspruch auf Innovation und Höchstleistung hinaus: Sie vereint die Stärken und Visionen zweier progressiver Marken", sagt Audi-Chef Gernot Döllner, Vorstandsvorsitzender des zum Volkswagen-Konzern gehörenden Unternehmens.

Das Sauber-Team belegt derzeit Rang acht in der Konstrukteurswertung der zehn Teams.

Auf die Aktie von Adidas hatte die Nachricht keine unmittelbare Wirkung. Die Sportartikel-Hersteller haben es in diesem Jahr schwer, vor allen Dingen wegen der US-Zölle gegen Vietnam und dem schwachen Konsumumfeld.

Anfang September hat Jeffries dennoch die Aktie zum Kauf empfohlen, mit einem Kursziel von 220 Euro. Gerade Adidas sei "ein Gewinner mit Blick auf Zölle und Dollar-Schwäche". JPMorgan setzt seine Hoffnung auf die nächsten Quartalszahlen und bewertet die Aktie aktuell mit einem Overweight-Rating, bei einem Kursziel von 236 Euro.

Auf Jahressicht haben die Anteilsscheine von Adidas rund 16 Prozent an Wert verloren.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

