Chinesische Autohersteller gewinnen an Boden (FOTO)

München (ots) - Mit sechs der zehn weltweit führenden EV-Hersteller aus China

und einem Anteil von 60 % an der weltweiten EV-Produktion dominieren chinesische

Marken bereits den schnell wachsenden globalen EV-Markt. Darüber hinaus hat

China Japan als größten Autoexporteur überholt. Die Marktlandschaft verändert

sich weiter, da mehrere chinesische Marken in Deutschland Fuß fassen.



Carwow erweiterte sein Angebot an Neuwagen von drei chinesischen Marken im Jahr

2023 auf elf im Jahr 2024 und repräsentiert damit die wachsende Vielfalt der

Optionen, die Autokäufern zur Verfügung stehen. 2025 konnten chinesische

Automarken ihren Marktanteil in Deutschland bereits verdoppeln - auf insgesamt

1,9 % (https://t3n.de/news/marktanteil-verdoppelt-chinesische-autos-holen-in-deu

tschland-auf-und-erobern-auch-die-iaa-1706211/) .





Eine aktuelle Verbraucherumfrage von Carwow* zeigt eine zunehmende Offenheitgegenüber chinesischen Marken. 42 % der deutschen Verbraucher seien bereit, einin China hergestelltes Fahrzeug für ihren nächsten Kauf in Betracht zu ziehen -gegenüber 36 % im Jahr 2023. Dieser Aufwärtstrend könnte wichtige Auswirkungenauf Händler und etablierte Marken haben.Veränderte Wahrnehmung der VerbraucherDie erhobenen Daten deuten auf ein allmähliches Schwinden der bisher bestehendenSkepsis gegenüber chinesischen Marken hin.Über ein Drittel der Verbraucher (34 %) gibt nun an, dass chinesische Autos einbesseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten (gegenüber 24 % vor zwei Jahren),während ein Viertel (23 %) die wettbewerbsfähigen Preise und Werbeangebotebetonte. Die Bedenken hinsichtlich der Verarbeitungsqualität sind mit 24 %unverändert geblieben, was darauf hindeutet, dass die Investitionen chinesischerMarken in die Positionierung ihrer Qualität und Fertigungskompetenz beideutschen Verbrauchern noch keine wesentlichen Veränderungen bewirken.Die Befragung zeigt eine wachsende Anerkennung der von chinesischen Markenentwickelten EV-Fähigkeiten. 27 % der Verbraucher nennen "eine größere Auswahlan EV-Modellen" als Vorteil - ein deutlicher Anstieg gegenüber 21 % derBefragten im Jahr 2022. Darüber hinaus maßen 22 % der Verbraucher chinesischerFahrzeuge überlegene Technologie zu, gegenüber zuvor 10 %.Strategische Implikationen für den deutschen MarktDie Zurückhaltung der Verbraucher hängt nicht in erster Linie mit derProduktqualität oder Ästhetik zusammen - stattdessen bleiben Bedenkenhinsichtlich der Qualität des Kundendienstes (40 %) und politische Überlegungen(37 %) die größten Hindernisse für die Akzeptanz."Daraus ergibt sich eine klare strategische Notwendigkeit: Um sich im deutschen