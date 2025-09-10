Die aufstrebenden Marken
Chinesische Autohersteller gewinnen an Boden (FOTO)
München (ots) - Mit sechs der zehn weltweit führenden EV-Hersteller aus China
und einem Anteil von 60 % an der weltweiten EV-Produktion dominieren chinesische
Marken bereits den schnell wachsenden globalen EV-Markt. Darüber hinaus hat
China Japan als größten Autoexporteur überholt. Die Marktlandschaft verändert
sich weiter, da mehrere chinesische Marken in Deutschland Fuß fassen.
Carwow erweiterte sein Angebot an Neuwagen von drei chinesischen Marken im Jahr
2023 auf elf im Jahr 2024 und repräsentiert damit die wachsende Vielfalt der
Optionen, die Autokäufern zur Verfügung stehen. 2025 konnten chinesische
Automarken ihren Marktanteil in Deutschland bereits verdoppeln - auf insgesamt
1,9 % (https://t3n.de/news/marktanteil-verdoppelt-chinesische-autos-holen-in-deu
tschland-auf-und-erobern-auch-die-iaa-1706211/) .
Eine aktuelle Verbraucherumfrage von Carwow* zeigt eine zunehmende Offenheit
gegenüber chinesischen Marken. 42 % der deutschen Verbraucher seien bereit, ein
in China hergestelltes Fahrzeug für ihren nächsten Kauf in Betracht zu ziehen -
gegenüber 36 % im Jahr 2023. Dieser Aufwärtstrend könnte wichtige Auswirkungen
auf Händler und etablierte Marken haben.
Veränderte Wahrnehmung der Verbraucher
Die erhobenen Daten deuten auf ein allmähliches Schwinden der bisher bestehenden
Skepsis gegenüber chinesischen Marken hin.
Über ein Drittel der Verbraucher (34 %) gibt nun an, dass chinesische Autos ein
besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten (gegenüber 24 % vor zwei Jahren),
während ein Viertel (23 %) die wettbewerbsfähigen Preise und Werbeangebote
betonte. Die Bedenken hinsichtlich der Verarbeitungsqualität sind mit 24 %
unverändert geblieben, was darauf hindeutet, dass die Investitionen chinesischer
Marken in die Positionierung ihrer Qualität und Fertigungskompetenz bei
deutschen Verbrauchern noch keine wesentlichen Veränderungen bewirken.
Die Befragung zeigt eine wachsende Anerkennung der von chinesischen Marken
entwickelten EV-Fähigkeiten. 27 % der Verbraucher nennen "eine größere Auswahl
an EV-Modellen" als Vorteil - ein deutlicher Anstieg gegenüber 21 % der
Befragten im Jahr 2022. Darüber hinaus maßen 22 % der Verbraucher chinesischer
Fahrzeuge überlegene Technologie zu, gegenüber zuvor 10 %.
Strategische Implikationen für den deutschen Markt
Die Zurückhaltung der Verbraucher hängt nicht in erster Linie mit der
Produktqualität oder Ästhetik zusammen - stattdessen bleiben Bedenken
hinsichtlich der Qualität des Kundendienstes (40 %) und politische Überlegungen
(37 %) die größten Hindernisse für die Akzeptanz.
"Daraus ergibt sich eine klare strategische Notwendigkeit: Um sich im deutschen
