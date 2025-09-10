Jan Lambrechts fordert auf dem Weltkongress der Industrie- und Handelskammern die Einführung von KI unter ethischen Gesichtspunkten sowie die Neugestaltung des Arbeitsmarktes

MELBOURNE, Australien, 10. Sept. 2025 /PRNewswire/ -- Auf dem 14. World Chambers Congress in Melbourne hielt Jan Lambrechts, Gründer und Global Managing Director von Epitome Global, eine überzeugende Grundsatzrede vor über 1500 Teilnehmenden aus mehr als 100 Ländern, darunter Führungskräfte aus Wirtschaft und Regierung. Lambrechts' Rede unterstrich die Dringlichkeit der ethischen Einführung von KI und der Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte als Triebkräfte für widerstandsfähige Volkswirtschaften, wobei die globale Einführung von Epitome Global nun durch die strategische Vertriebspartnerschaft des Unternehmens mit RGH Global verstärkt wird. Gemeinsam verändern die beiden Unternehmen die Personaloptimierung für Unternehmen und Behörden in der EMEA-Region sowie im asiatisch-pazifischen Raum.

Lambrechts räumte mit Mythen über KI-Beschäftigung auf: „Dass KI unsere Arbeitsplätze übernimmt, stimmt zu 100 % nicht. Tatsächlich entstehen zusehends neue KI-Rollen wie Ingenieure und Souffleure." Er betonte: „Menschen, die sich KI-Fähigkeiten aneignen, werden florieren, während diejenigen, die dies nicht tun, Gefahr laufen, zurückzubleiben. Wenn sie verantwortungsvoll eingesetzt wird, bietet KI das Potenzial, die Freiheit, die Kreativität sowie den Sinn der Arbeit zu erhöhen. Die proaktive Neuerfindung der Arbeitskräfte durch Investitionen in die Umschulung bleibt für die Relevanz der Volkswirtschaften in einem sich wandelnden Umfeld von wesentlicher Bedeutung.

Hindernisse für die Einführung von KI beseitigen

Im Mittelpunkt von Lambrechts' Botschaft stand die Überwindung globaler Hindernisse für die Einführung verantwortungsvoller KI. Er nannte Verzögerungen bei der Beschaffung, die Notwendigkeit, dass die Handelskammern zu Informationszentren für Arbeitskräfte werden, und Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von ausländischen Plattformen, welche die nationale Datensouveränität und die Kontrolle über die Arbeitskräfte gefährden. Lambrechts rief zu dringenden Reformen auf, um sicherzustellen, dass sich der technologische Fortschritt in wahren Vorteilen für die Arbeitnehmer niederschlägt. Paul Guerra, Geschäftsführer der Victorian Chamber und Vorsitzender des Kongresses, lobte Lambrechts' Vision und bezeichnete sie als eine wichtige Blaupause für Kammern, die sich um Widerstandsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit bemühen.