Dr. Eckhard Schulte (MainSky): US-Inflation schwächer als erwartet – Tür für großen Zinsschritt öffnet sich

Der US-Inflationskonsens ist und bleibt falsch. Die Produzentenpreise von heute zeigen, dass die Inflationspipeline auch aufgrund der tiefen Energie- und Rohstoffpreise mit Disinflation gefüllt ist. Wichtiger noch: Diejenigen, die auf den zollbedingten Inflationsausbruch warten, warten vergebens. Die Hauptlast tragen hier die ausländischen Lieferanten, die auf die höheren Zölle und den schwächeren US-Dollar mit massiven Preissenkungen reagiert haben. Dies zeigen eindeutig die Daten zu den Importpreisen, bereinigt um die Abwertung des Dollar. Die Preissenkungen haben die Auswirkungen des schwächeren Dollar und der höheren Zölle auf die US-Importinflation abgefedert, sodass die Importpreise in Dollar weitgehend unverändert geblieben sind. Morgen könnte die Überraschung erneut groß sein, sollten die US-Verbraucherpreise ebenfalls deutlich unter den Erwartungen eintreffen. Damit öffnet sich die Tür für eine große Zinssenkung von 50 Basispunkten in der kommenden Woche. Bleibt zu hoffen, dass Fed-Chef Jerome Powell den Mut hat, auch hindurchzugehen.





Über die MainSky Asset Management AG

Seit 2001 steht die MainSky Asset Management AG für bankenunabhängige Vermögensverwaltung mit dem Fokus auf Familienvermögen, Family Offices und institutionelle Investoren. MainSky ist spezialisiert auf das Management von liquiden Assets. Mehrwert wird generiert, indem das Performancepotenzial für einzelne Märkte bzw. Marktsegmente aus makroökonomischen Fundamentalanalysen abgeleitet und die Portfoliostruktur aktiv auf die erwarteten Marktbedingungen ausgerichtet wird. Analyse und Meinungsbildung werden durch eigens entwickelte quantitative Modelle unterstützt. Dennoch gibt es keine Modellgläubigkeit und es erfolgt immer eine ökonomische Interpretation aller Informationen hin zu einem ökonomisch plausiblen Marktbild. Insgesamt verwaltet die Gesellschaft mit einem Team von acht Mitarbeitern rund 500 Millionen Euro in mehreren Spezialfonds, Managed Accounts und in zwei Publikumsfonds, darunter dem vermögensverwaltenden MainSky Macro Allocation Fund.

Über den MainSky Macro Allocation Fund

Der MainSky Macro Allocation Fund bietet Investoren Zugang zu den globalen Aktien- und Rentenmärkten und orientiert sich an der gleichnamigen und seit 2007 mit einem Track Record und einem herausragendem Rendite-Risiko-Verhältnis ausgestatteten Anlagestrategie. Der Investmentansatz konnte in der Vergangenheit durch konstant gute Ergebnisse überzeugen. Gerade in schwierigen Marktphasen wie der Finanzmarkt- und der Corona-Krise 2008 zeigte sich die Überlegenheit der Strategie durch erfolgreichen Kapitalerhalt. Grundlage des Ansatzes ist eine Makro- bzw. Top-Down-Analyse, aus der heraus das Management die jeweiligen Asset-Klassen und Marktsegmente allokiert. Die Finanzmärkte sind weitgehend mikro-effizient, aber makro-ineffizient. Das Fondsmanagement nutzt diese makroökonomischen Ineffizienzen durch eine flexible Assetklassen-, Sektor-, Faktor- & Länderallokation aus. Die Umsetzung der Aktienquote über ETFs ermöglicht zudem eine Partizipation an verschiedenen Faktorprämien (z.B. Low Volatility, Growth). Mit einer Aktienquote zwischen 25 und 75 Prozent strebt der Fonds eine mittelfristige absolute Wertentwicklung von 5-6 Prozent über der Geldmarktrendite sowie eine jährliche Ausschüttung von drei Prozent an. Der MainSky Macro Allocation Fund ist ein Artikel 8–Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung.





