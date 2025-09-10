123fahrschule: Starkes Wachstum im 1. Halbjahr 2025!
Die 123fahrschule SE fährt mit Volldampf voraus und setzt neue Maßstäbe im Fahrschulmarkt. Mit beeindruckendem Umsatzwachstum und ehrgeizigen Expansionsplänen zeigt das Unternehmen, dass es auf der Überholspur bleibt.
- Die 123fahrschule SE hat im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 12,9 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von 17% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das EBITDA des Unternehmens lag bei 0,99 Millionen Euro und konnte nahezu verdoppelt werden.
- Die Nettoanmeldungen stiegen im ersten Halbjahr um 30% im Vergleich zum Vorjahr.
- Der Vorstand plant für das Gesamtjahr 2025 eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung im Vergleich zu 2024.
- Die 123fahrschule SE ist die größte Fahrschulkette im B-Segment mit über 60 Standorten und plant eine Expansion auf bis zu 200 Standorte in den kommenden Jahren.
- Der vollständige Halbjahresbericht 2025 ist auf der Website der 123fahrschule unter www.123fahrschule.de/investor-relations verfügbar.
Der Kurs von 123fahrschule lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,6100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,28 % im
Plus.
+3,45 %
+4,17 %
+10,76 %
-19,35 %
+276,57 %
