    Warburg Research senkt Energiekontor-Ziel auf 117 Euro - 'Buy'

    • Kursziel für Energiekontor auf 117 Euro gesenkt.
    • Einstufung bleibt auf "Buy", positive Perspektive.
    • Jahresschätzungen und Projektpipeline konservativer.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor von 154 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Jahresschätzungen für den Betreiber und Entwickler von Wind- und Solarparks ein wenig gesenkt und bewerte dessen Projektpipeline nun etwas konservativer, schrieb Philipp Kaiser in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die vielversprechende Aktienstory bleibe aber intakt./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Energiekontor

    -1,71 %
    +3,06 %
    -11,50 %
    +2,10 %
    -20,56 %
    -52,54 %
    +38,33 %
    +253,80 %
    +340,31 %
    ISIN:DE0005313506WKN:531350

     

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,73 % und einem Kurs von 42,70 auf Tradegate (10. September 2025, 16:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um +3,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 601,60 Mio..

    Energiekontor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8600 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 117,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 154,00EUR was eine Bandbreite von +171,15 %/+256,89 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 117 Euro


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
