Warburg Research senkt Energiekontor-Ziel auf 117 Euro - 'Buy'

Quelle: Die Vorstandswoche 08.09.25

Energiekontor: Ziele stehen fest? CEO Peter Szabo im Fokus Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien waren zuletzt im Jahre 2022 en vogue. Inzwischen hat sich eine gewisse Ernüchterung breitgemacht, und auch bei Unternehmen wie Energiekontor wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Vor drei Jahren handelte die Aktie noch bei Kursen von 80 bis 90 Euro. Inzwischen ist es die Hälfte. Bei Kursen um 40 Euro scheint eine Bodenbildung zu gelingen. Es könnte nunmehr in der Branche als auch bei Energiekontor wieder aufwärts gehen.

Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass die jahrelange von Materialknappheit und Projektverzögerungen geprägte Transaktionsflaute zu Ende geht. Beispiele hierfür sind der kürzlich bekanntgegebene Abschluss des lange verzögerten Verkaufsprozesses für den Windpark in Schottland im Volumen von 46 Megawatt und der Verkauf eines deutschen Windprojekts mit einem Volumen von 11 Megawatt. Ende Juni wurden Verträge für zwei weitere Transaktionen in Deutschland in Höhe von 40 Megawatt unterzeichnet. Firmenchef Peter Szabo zeigt sich zuversichtlich, dass es im 2. Halbjahr 2025 zu weiteren Verkäufen im Projektentwicklungsgeschäft kommen wird. Der CEO betont, dass Verkaufsverhandlungen für mehrere Projekte im In- und Ausland laufen, von denen sich einige in einem fortgeschrittenen Stadium befinden und in den kommenden Wochen und Monaten erfolgreich abgeschlossen werden sollen. Anfang September verkündete der Konzern, dass die Windparkprojekte Haberloh und Heidkrug im Landkreis Verden in Niedersachsen den Financial Close erreicht haben und die Projekte damit erfolgreich zur Baureife geführt wurden. Beide Windparks sollen nach aktuellem Planungsstand im Jahr 2027 den Betrieb aufnehmen. „Einschließlich dieser beiden Projekte konnten wir im laufenden Geschäftsjahr bereits neun Wind- und Solarprojekte mit mehr als 250 Megawatt zur Baureife führen. Damit befinden sich nun 17 Projekte mit über 540 Megawatt im Bau; darunter mehrere Projekte mit insgesamt mehr als 200 Megawatt für unseren eigenen Bestand, ebenso einige veräußerte schlüsselfertige Projekte in Deutschland, die mit planmäßiger Inbetriebnahme zum Konzernergebnis der nächsten Jahre beitragen werden. Für einzelne Projekte prüfen wir den Verwendungszweck noch“, so Szabo. „Fest steht, dass wir uns mittlerweile auf einem historisch hohen Bauniveau befinden, das wir im restlichen Jahresverlauf neben den aktuell laufenden Verkaufsverhandlungen über weitere Financial Closes noch ausbauen wollen.“ Energiekontor verfügt weiterhin über eine sehr große Projektpipeline und macht gute Fortschritte bei der Entwicklung weiterer Projekte und beim Aufbau des eigenen Portfolios. Die Anzahl der Projekte in der Projektpipeline, die sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden, stieg im ersten Halbjahr um 14 %. Die im Bau befindlichen Projekte verfügen nun über eine Erzeugungskapazität von 450 Megawatt nach 368 Megawatt im Vorjahr. Baugenehmigungen liegen für mehr als 1.2 Gigawatt vor nach 1.1 Gigawatt im Jahr 2024. Das Eigenportfolio lag Ende Juni bei 444 Megawatt und soll im 2. Halbjahr um ca. 21 Megawatt steigen. Im Jahr 2026 soll der Zuwachs bei 121 Megawatt liegen und 2027 bei 62 Megawatt. Energiekontor strebt bis 2028 an, ein EBT von 120 Mio. Euro zu erzielen. Aktueller Börsenwert: 616 Mio. Euro. Wird das Ziel bis 2028 erreicht, dann hat die Aktie natürlich massives Kurspotenzial. Sie könnte sich dann mindestens einmal verdoppeln. Bis es soweit ist, schauen Anleger aber auch auf die kurzfristige Entwicklung und diese sieht vor, dass die Planung für 2025 auf Basis der Zahlen für das 1. Halbjahr 2025 erreichbar sein könnte. Der Umsatz lag in der 1. Jahreshälfte in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bei 76.0 Mio. Euro. Der Gewinn vor Steuern verbesserte sich indes um fast 70 % auf 28.3 Mio. Euro. Szabo sieht sich mit diesem Zahlenwerk auf einem guten Weg zur Erfüllung der Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2025. Die Gesamtleistung stieg in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres um rund 80 % auf 171.5 Mio. Euro. Der deutlich gestiegene Wert resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Bestandsveränderungen aufgrund der vielen sich im Bau befindlichen Projekte. Die Konzernsteuerquote belief sich insbesondere aufgrund günstiger Steuerbedingungen im Ausland auf 15.1 %, was in einem verdoppelten Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von 24.1 Mio. Euro resultierte. Der Gewinn je Aktie stieg von 0.85 auf 1.72 Euro. Für 2025 rechnet Energiekontor mit einem EBT von 70 bis 90 Mio. Euro nach 36.2 Mio. Euro im Vorjahr. 2025 soll das Konzern-EBT planmäßig und überwiegend aus Projektverkäufen in Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten (Solar) generiert werden. Der größte Teil der geplanten EBT-Beiträge entfällt dabei auf Ready-to-build-Verkäufe in Großbritannien. Mithilfe der gut gefüllten Projektpipeline, der Vielzahl an Projekten in späten Reifephasen sowie der bereits baugenehmigten und bezuschlagten Projekte werden alle nötigen Weichen gestellt, um die Wachstumsziele der Strategie 2023 bis 2028 planmäßig zu erreichen. Bei Kursen um 45 Euro ist die Aktie sehr spannend. Das KGV für das Jahr 2025 liegt bei ca. 10. 2026 könnte sich das Gewinn-Multiple auf preiswerte 8 reduzieren. Voraussetzung ist natürlich, dass Szabo das in Aussicht gestellte Zahlenwerk auch liefert. In der Vergangenheit hat es an dieser Stelle ab und an mal gehapert. Das sollte sich nicht wiederholen, wobei Energiekontor inzwischen viel besser aufgestellt ist als in den Vorjahren. Wir meinen: Kaufen

ISIN: DE0005313506 Market-Cap: 616 Mio. Umsatz 2024: 126.5 Mio. Jahresergebnis 2024: 22.6 Mio. Branche: Erneuerbare Energien Aktienkurs: 44.95 Euro



