DZ Bank senkt fairen Wert für CTS Eventim auf 97 Euro - 'Halten'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 88,60 auf Tradegate (10. September 2025, 16:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um +10,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,28 %.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 8,52 Mrd..

CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,25Euro. Von den letzten 4 Analysten der CTS Eventim Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 97,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 127,00Euro was eine Bandbreite von +9,17 %/+42,94 % bedeutet.