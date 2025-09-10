ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für CTS Eventim auf 97 Euro - 'Halten'
- DZ Bank senkt fairen Wert von CTS Eventim auf 97 Euro.
- Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Halten".
- Grund: schwaches Q2 und Abgang des Finanzvorstands.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von CTS Eventim von 106 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach dem schwachen zweiten Quartal und dem für das Jahresende angekündigten Abschied des Finanzvorstands senkte Analyst Karsten Oblinger am Mittwoch seine Schätzungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 88,60 auf Tradegate (10. September 2025, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um +10,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,28 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 8,52 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,25Euro. Von den letzten 4 Analysten der CTS Eventim Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 97,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 127,00Euro was eine Bandbreite von +9,17 %/+42,94 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 97 Euro
Der Vorstandsvorsitzende Klaus-Peter Schulenberg hat gestern Aktien im Wert von EUR 4.917.000 gekauft.
Moin matjung.
Du hast in dem Kommentar zuvor behauptet, dass deine persönliche Rendite ausschlaggebend für die Bewertung sei. Bei einer fundamentalen Bewertung spielt das aber keine Rolle. Es macht doch keinen Sinn zu sagen: “Das Unternehmen ist X wert, weil ich irgendwann mal zu Kurs X gekauft habe.”
Außerdem hast du suggeriert, dass es einen Unterschied bzgl. Bewertung zwischen dem Kursverlauf und deiner persönlicher Rendite gäbe. Du hast @easymueller kritisiert, dass er nur den Kursverlauf sehe. Du auf der anderen Seite würdest deine Rendite vom durchschn. Einstiegspreis betrachten. Jedoch habe ich versucht dir klarzumachen, dass, anders als von dir suggeriert, dazwischen kein echter Unterschied besteht.
Was passiert wenn der Kursverlauf gut ist? Richtig, deine Rendite ist auch gut!