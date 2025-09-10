    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCTS Eventim AktievorwärtsNachrichten zu CTS Eventim

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank senkt fairen Wert für CTS Eventim auf 97 Euro - 'Halten'

    • DZ Bank senkt fairen Wert von CTS Eventim auf 97 Euro.
    • Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Halten".
    • Grund: schwaches Q2 und Abgang des Finanzvorstands.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von CTS Eventim von 106 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach dem schwachen zweiten Quartal und dem für das Jahresende angekündigten Abschied des Finanzvorstands senkte Analyst Karsten Oblinger am Mittwoch seine Schätzungen./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 88,60 auf Tradegate (10. September 2025, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um +10,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 8,52 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,25Euro. Von den letzten 4 Analysten der CTS Eventim Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 97,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 127,00Euro was eine Bandbreite von +9,17 %/+42,94 % bedeutet.


