UBS belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 220 Dollar

OK, Warren hat erneut Apple-Aktien verkauft. Im Juni-Quartal 20 million Apple shares, bleiben einstweilen 280 Millionen Apple-Aktien mit über 64 Milliarden USD und weiterhin die größte Position im Portfolio.

Seit 2 Jahren hat W. Buffett Apple shares reduziert, so auch um die Liquidität von B.H. zu erhöhen, was aktuell dann insgesamt zu > 344 Milliarden USD cash führt, Ende Q II 2025.

Aus 9to5mac as of late, Buffett hat Apple und Tim Cook ausdrücklich gelobt. „Es ist mir etwas peinlich zu sagen, dass Tim Cook Berkshire viel mehr Geld eingebracht hat, als ich je verdient habe“, sagte Buffett Anfang des Jahres. „Niemand außer Steve hätte Apple gründen können, aber niemand außer Tim hätte es so entwickeln können wie er. Steve hat Tim als seinen Nachfolger ausgewählt, und er hat wirklich die richtige Entscheidung getroffen.“

Weiter 9to5mac, Buffett, 94, gab kürzlich bekannt, dass er Ende 2025 nach mehr als sechzig Jahren an der Spitze von Berkshire Hathaway in den Ruhestand gehen will. Buffetts Nachfolger, der 62-jährige Greg Abel, wird Ende des Jahres die CEO-Position übernehmen. In Reaktion auf Buffetts Ankündigung lobte Cook den legendären Investor überschwänglich.

„Es hat noch nie jemanden wie Warren gegeben, und unzählige Menschen, mich eingeschlossen, wurden von seiner Weisheit inspiriert“, schrieb Cook. „Es war eines der größten Privilegien meines Lebens, ihn zu kennen. Und es steht außer Frage, dass Warren Berkshire bei Greg in guten Händen hinterlässt.“

Also, wir haben ja auch die Tage schon konstatiert, dass Warren Gesamtmarktbedenken hatte, und stark in cash geht und mit neuen Investitionen etwas zurückhaltend ist, wie er ausdrücklich betont hat. Die Entwicklung des Marktes ist allerdings ziemlich dynamisch, siehe etwa Cook action und Apple-Anstieg zuletzt etc.—Cook macht zuletzt auch ein statement an die eigene Apple-Belegschaft, wie wichtig KI ist, und dass Apple leicht den Anschluss verlieren könnte, wenn sie jetzt nicht dranbleiben.—Mein Favorit im Ankauf ist weiter Perplexity, wobei es da auch etwas Kritik gibt, in terms of aggressives Abziehen von Infos, die New York Times und BBC drohten gar mit rechtlichen Schritten, P. hat gekontert, mit “mangelndem Internet-Verständnis in der Entwicklung” – der beiden, OK, ich bin da eher bei Perplexity, was sie gemacht haben war nicht illegal, verstieß aber gegen ausgegebene Richtlinien bezüglich KI. Mit ihrem Angebot Chrome zu kaufen für 34.5 billion USD wollen sie ihren Marktwert erhöhen, also Perplexity ist schon ziemlich stark, bin gespannt was Apple macht in dem Zusammenhang. Weiter im weekend LOL Schönen Sonntag