Bernstein hebt Novo Nordisk auf 'Outperform' - Ziel 540 Kronen
- Bernstein stuft Novo Nordisk auf "Outperform" hoch.
- Kursziel gesenkt von 620 auf 540 Kronen.
- Wachstum im Übergewichtsgeschäft wird unterschätzt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 620 auf 540 dänische Kronen gesenkt. Die Wachstumskraft des Geschäfts mit Medikamenten gegen Übergewicht werde unterschätzt, begründete Analyst Florent Cespedes am Dienstagabend seine neue Einstufung, die zudem den stark gesunkenen Aktienkurs reflektiert. Am Mittwoch schrieb er mit Blick auf angekündigte Stellenstreichungen, diese seien eine Überraschung, aber eher mit Blick auf den Zeitpunkt als auf die Maßnahmen selbst. Er geht davon aus, dass der Pharmakonzern in diesem Zusammenhang 2025 eine Sonderbelastung verbuchen wird./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 15:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:35 / UTC
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 46,82 auf Tradegate (10. September 2025, 16:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -10,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 158,84 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 426,67DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +627,51 %/+1.183,83 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 540 Euro
Kurs unter 47€ - hab heute nochmal nachgekauft 😎
Börse geht rauf und runter - ich bin fundamental davon überzeugt, dass es mit NN aufwärts geht… wird wahrscheinlich noch etwas dauern bis das bei allen Marktteilnehmern verfestigt, aber dafür kann ich zumindest unter 47€ zukaufen 😎
Wenn mittlerweile wöchentlich Artikel zur Abnehmspritze in der BILD und in der Kronenzeitung landen und der Chef der Apothekenumschau auf einer halben Seiten in einer Münchner Tageszeitung über seine Erfahrungen berichtet, dann zeigt einem dass…?
…dass die Abnehmspritze mittlerweile in der Mitte unserer Gesellschaften angekommen ist.
Wenn nun auch noch erwiesenermaßen Cardiovaskular und vielleicht sogar Alzheimer hinzu kommt, dann wird die Zukunft rosig - zumindest für die Aktien von NN und EL und für uns Aktionäre 📈
Jeder Kurs dieser Erde wird manipuliert und zwar durch das Agieren der Marktteilnehmer. Das nennt man dann Markt. Wenn der Bäcker ein Brötchen zu 1,20 € verkauft und dem besondere Kräfte zuschreibt und die Leute Schlange stehen, wird er den Preis nicht mehr senken.
Ich denke, der Markt preist einfach einige Unsicherheiten ein, wie Durchsetzung am Markt, Eli Lilly, möglicher Fail Alzheimer, neuer CEO, revidierte Umsatz und Gewinnzahlen etc. etc. Dafür eignet sich der September hervorragend. Glaubt man daran , dass einige dieser Unsicherheiten gelöst werden und das Management macht seine Hausaufgaben, kauft man die Aktie und wird in einigen Monaten deutlich höhere Kurse sehen. Glaubt man nicht daran und Novo schafft es nicht, werden sich die jetzigen Kurse bestätigen oder sogar tiefer liegen. Das ist Börse. Die Marktteilnehmer sortieren und positionieren sich nach den jeweiligen Interessen.
Die täglich Interpretation des Kurses halte ich hinsichtlich der kommenden Entwicklung nicht für hilfreich.
Ich persönlich bin bullish. Einen Fail bei Alzheimer halte ich auf dem jetzigen Niveau fundamental für eingepreist. Kurzfristig rechne ich in diesem Fall mit noch mal guten Einstiegskursen durch Abverkauf, weil sowohl nach unten als auch oben regelmäßig übertrieben wird. Insgesamt halte ich Kurse unter 50€ für sehr attraktiv und eine Mega Chance hinsichtlich der nächsten Monate, wenn Novo seine Hausaufgaben macht, wovon ich ausgehe.
Wovon andere Leute ausgehen muss jeder für sich selbst ausmachen. Davon lebt die Börse