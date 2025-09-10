    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    ANALYSE-FLASH

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan hebt Ziel für Oracle auf 270 Dollar - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Oracle-Kursziel auf 270 US-Dollar an.
    • Auftragsbestand bei Oracle boomt durch OpenAI-Deal.
    • KI-Chancen führten zu unerwartetem Umsatzwachstum.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Oracle auf 270 Dollar - 'Neutral'
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 210 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Auftragsbestand bei dem Softwarekonzern boome, schrieb Mark R Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Grund dafür sei ein Ende Juni angekündigter Großauftrag des ChatGPT-Betreibers OpenAI. Er habe sein Kursziel zuletzt schon erhöht wegen der KI-bezogenen Chancen, doch das nun bekannt gegebene Ausmaß an noch nicht realisierten Umsätzen (RPO) habe auch er nicht ausreichend vorhergesehen./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:02 / EDT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Oracle Corporation!
    Long
    301,48€
    Basispreis
    3,83
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    336,97€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Oracle

    +42,42 %
    +39,34 %
    +25,48 %
    +74,50 %
    +96,04 %
    +259,08 %
    +453,65 %
    +709,37 %
    +17.426,82 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +39,30 % und einem Kurs von 287,7 auf Tradegate (10. September 2025, 16:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +39,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 825,66 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von -33,70 %/+22,41 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 270 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 270,00$, was einem Rückgang von -21,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Oracle - 871460 - US68389X1054

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Oracle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan hebt Ziel für Oracle auf 270 Dollar - 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 210 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Auftragsbestand bei dem Softwarekonzern boome, schrieb Mark R Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der …