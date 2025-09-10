Abcourt gibt Erhöhung der Darlehensfinanzierung mit Nebari bekannt, um die Erschließung der Mine Sleeping Giant zu beschleunigen

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Rouyn-Noranda, Kanada, 10. September 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP („der „Kreditgeber“ oder „Nebari“) eine geänderte Kreditvereinbarung („Darlehensvereinbarung“) abgeschlossen hat, im Rahmen derer dem Unternehmen ein zusätzliches Darlehen in Höhe von 2.000.000 USD zur Verfügung gestellt wird (das „aufgestockte Darlehen“).

Im Rahmen des aufgestockten Darlehens beläuft sich der Gesamtbetrag, den das Unternehmen vom Kreditgeber aufgenommen hat, auf 10.000.000 USD (der „Kapitalbetrag“), aufgeteilt in zwei Tranchen: (i) 8.000.000 USD am 3. Juli 2025 („Tranche 1“); und (ii) 2.000.000 USD zum heutigen Datum („Tranche 2“). Abgesehen von der Hinzufügung der Tranche 2 wurden keine weiteren wesentlichen Änderungen an der ursprünglichen Darlehensvereinbarung zwischen dem Unternehmen und Nebari vorgenommen. Weitere Einzelheiten zur ursprünglichen Darlehensvereinbarung und zu Tranche 1 entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung von Abcourt vom 3. Juli 2025.

Abcourt beabsichtigt, die Erlöse aus dem aufgestockten Darlehen zu verwenden, um die Erschließung seiner Mine Sleeping Giant zu beschleunigen. In den kommenden Monaten wird dies die Anschaffung eines dritten Untertage-Diamantbohrgeräts zur Erweiterung der Mineralressourcen bei Sleeping Giant sowie die Beschleunigung der Phase 2 im „Wohncamp“ umfassen.

Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt, erklärte: „Die Partnerschaft mit Nebari ist großartig. Wir sind uns einig, dass die erfolgreiche Erschließung der Mine Sleeping Giant wichtig ist, und sprechen mit Fachleuten aus dem Bergbau, die die Chancen unseres Unternehmens verstehen. Sie haben sofort erkannt, dass eine Erhöhung der Anzahl der Mitarbeiter, die vor Ort stationiert sind, die Transport- und Unterbringungskosten außerhalb der Mine senken und zugleich die untertägige Erschließung beschleunigen werden.“