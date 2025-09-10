JEFFERIES stuft DocMorris auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach einem Treffen mit dem Chef der Online-Apotheke auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Finanzielle Disziplin sei ein wichtiges Thema für den Konzernchef, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auch mit Blick auf die ambitionierten Ergebnisziele für 2026 und 2027./rob/mis/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 6,535EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2025, 17:00 Uhr) gehandelt.