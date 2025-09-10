US-Rohöllagerbestände steigen unerwartet
- Ölreserven in den USA steigen um 3,9 Millionen Barrel.
- Benzinbestände erhöhen sich um 1,5 Millionen Barrel.
- Tägliche Ölproduktion leicht gestiegen auf 13,5 Millionen.
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche unerwartet gestiegen. Die Rohölvorräte legten um 3,9 Millionen auf 424,6 Millionen Barrel (je 159 Liter) zu, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einem Rückgang um 1,4 Millionen Barrel gerechnet.
Die Benzinbestände stiegen um 1,5 Millionen auf 220,0 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) stiegen um 4,7 Millionen auf 120,6 Millionen Barrel.
Die tägliche Ölproduktion stieg leicht auf 13,5 Millionen Barrel.
Die Daten im Überblick:
^
Aktuell Vorwoche
Rohöllagerbestände 424,6 420,7 Benzinlagerbestände 220,0 218,5
Destillatebestände 220,6 115,9 °
(in Mio Barrel)
Hinweis: Abweichungen wegen Rundungen möglich.
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---