    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Rohöllagerbestände steigen unerwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölreserven in den USA steigen um 3,9 Millionen Barrel.
    • Benzinbestände erhöhen sich um 1,5 Millionen Barrel.
    • Tägliche Ölproduktion leicht gestiegen auf 13,5 Millionen.
    US-Rohöllagerbestände steigen unerwartet
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche unerwartet gestiegen. Die Rohölvorräte legten um 3,9 Millionen auf 424,6 Millionen Barrel (je 159 Liter) zu, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einem Rückgang um 1,4 Millionen Barrel gerechnet.

    Die Benzinbestände stiegen um 1,5 Millionen auf 220,0 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) stiegen um 4,7 Millionen auf 120,6 Millionen Barrel.

    Die tägliche Ölproduktion stieg leicht auf 13,5 Millionen Barrel.

    Die Daten im Überblick:

    ^

    Aktuell Vorwoche

    Rohöllagerbestände 424,6 420,7 Benzinlagerbestände 220,0 218,5
    Destillatebestände 220,6 115,9 °

    (in Mio Barrel)

    Hinweis: Abweichungen wegen Rundungen möglich.

    /jsl/nas





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    US-Rohöllagerbestände steigen unerwartet In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche unerwartet gestiegen. Die Rohölvorräte legten um 3,9 Millionen auf 424,6 Millionen Barrel (je 159 Liter) zu, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten …