OSCAL führt den Trend zu robuster Technologie auf der IFA 2025 an
Präsentation von Innovationen, intelligenten Lösungen und Technologien der nächsten Generation
einflussreichsten Messen für Unterhaltungselektronik, fand vom 5. bis 9.
September auf dem Berliner Messegelände statt. Die aufstrebende Marke für
robuste Smart-Geräte OSCAL (https://bit.ly/4g3ZrRm) hat ihre neueste
Produktpalette vorgestellt, darunter robuste Telefone und Tablets,
Smart-Tablets, Smartphones, Powerstations, Projektoren, Wearables und Zubehör.
Das weltweit erste robuste Flaggschiff-Telefon mit Dual-Display und KI sowie
einem 20.000-mAh-Akku - TANK 1 (http://bit.ly/41EVMUi)
der eine Standby-Zeit von bis zu 45 Tagen ermöglicht. In Kombination mit
55-W-Schnellladefunktion und Dock-Ladefunktion gewährleistet es zuverlässige
Leistung bei Außeneinsätzen und Rettungsaktionen. Die
170-Lumen-Doppelstrahl-Taschenlampe und der SOS-Modus tragen zusätzlich zur
Sicherheit im Freien bei.
Das branchenweit erste robuste Flaggschiff-Tablet mit KI und ultraheller
1100-Lumen-Campinglaterne - SPIDER 10 (http://bit.ly/46mRW4E)
OSCAL bringt SPIDER 10 auf den Markt, das erste robuste Flaggschiff-Tablet mit
künstlicher Intelligenz, einer 1100-LM-Campinglampe, einem 20.000-mAh-Akku,
einer 20-MP-Nachtsichtkamera und Schutz nach Militärstandard - eine
All-in-One-Lösung für den Outdoor-, professionellen und alltäglichen Gebrauch.
Ultraflaches, robustes Flaggschiff-Smartphone im Mecha-Stil mit einer Dicke von
10 mm - MARINE 3
OSCAL MARINE 3 - ein extrem schlankes, leichtes und robustes Smartphone mit
Nachtsichtfunktion, augenschonendem Display und militärtauglichem Schutz für
Arbeit und Abenteuer.
Weltpremiere der innovativen tragbaren Stromstation, die eine
Balkon-PV-Netzanbindung, kabellose Stapeltechnologie und leistungsstarke
Dual-Lautsprecher integriert - PowerMax 2400 Pro (https://bit.ly/47GNorh)
Die für Europa entwickelte OSCAL PowerMax 2400 Pro bietet eine erweiterbare
Kapazität von 22,1 kWh, eine Leistung von 2.400 W und eine Solareingangsleistung
von 1.500 W. Sie ermöglicht schnelles Laden, netzgebundenen Wechselstrom und
jährliche Einsparungen für den Haushalt von ca. 1.095 kWh. Dank zweier
Solareingänge ist eine vollständige Aufladung nach etwa zwei Stunden Sonnenlicht
möglich, was eine wirtschaftliche und effiziente Energiespeicherlösung für den
Einsatz zu Hause und im Freien darstellt.
Der erste Flaggschiff-Projektor mit intelligenter Kalibrierung, ultraklarer
Bildgebung und Konnektivität für alle Szenarien - OSCAL PV800
Der OSCAL PV800 ist ein intelligenter 1080P-Projektor mit 700 ANSI-Lumen, Wi-Fi
6, Bluetooth 5.0, Android 11 und Google Play, der sich ideal für Home
Entertainment, Büropräsentationen und Unterhaltung im Freien eignet.
Auf der IFA präsentierte OSCAL (https://bit.ly/4g3ZrRm) seine
Flaggschiff-Smartphones, Tablets, robuste Smartwatches, Bluetooth-Kopfhörer und
Tastaturen. Die Besucher konnten die selbst entwickelte Doke-KI und den
Projektor ausprobieren. In Live-Demonstrationen wurden die robusten
Eigenschaften wie Wasserdichtigkeit, Sandbeständigkeit und
Extremtemperaturbeständigkeit vorgestellt und Infrarot-Wärmebilder per Video
gezeigt. OSCAL wird auch in Zukunft Innovationen vorantreiben, um die Grenzen
robuster und intelligenter Hardware zu erweitern und Anwendern weltweit
sicherere, intelligentere und effizientere Erfahrungen zu bieten.
