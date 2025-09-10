    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    OSCAL führt den Trend zu robuster Technologie auf der IFA 2025 an

    Präsentation von Innovationen, intelligenten Lösungen und Technologien der nächsten Generation

    Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die IFA 2025, eine der weltweit
    einflussreichsten Messen für Unterhaltungselektronik, fand vom 5. bis 9.
    September auf dem Berliner Messegelände statt. Die aufstrebende Marke für
    robuste Smart-Geräte OSCAL (https://bit.ly/4g3ZrRm) hat ihre neueste
    Produktpalette vorgestellt, darunter robuste Telefone und Tablets,
    Smart-Tablets, Smartphones, Powerstations, Projektoren, Wearables und Zubehör.

    Das weltweit erste robuste Flaggschiff-Telefon mit Dual-Display und KI sowie
    einem 20.000-mAh-Akku - TANK 1 (http://bit.ly/41EVMUi)

    Das OSCAL TANK 1 ist mit einem leistungsstarken 20.000-mAh-Akku ausgestattet,
    der eine Standby-Zeit von bis zu 45 Tagen ermöglicht. In Kombination mit
    55-W-Schnellladefunktion und Dock-Ladefunktion gewährleistet es zuverlässige
    Leistung bei Außeneinsätzen und Rettungsaktionen. Die
    170-Lumen-Doppelstrahl-Taschenlampe und der SOS-Modus tragen zusätzlich zur
    Sicherheit im Freien bei.

    Das branchenweit erste robuste Flaggschiff-Tablet mit KI und ultraheller
    1100-Lumen-Campinglaterne - SPIDER 10 (http://bit.ly/46mRW4E)

    OSCAL bringt SPIDER 10 auf den Markt, das erste robuste Flaggschiff-Tablet mit
    künstlicher Intelligenz, einer 1100-LM-Campinglampe, einem 20.000-mAh-Akku,
    einer 20-MP-Nachtsichtkamera und Schutz nach Militärstandard - eine
    All-in-One-Lösung für den Outdoor-, professionellen und alltäglichen Gebrauch.

    Ultraflaches, robustes Flaggschiff-Smartphone im Mecha-Stil mit einer Dicke von
    10 mm - MARINE 3

    OSCAL MARINE 3 - ein extrem schlankes, leichtes und robustes Smartphone mit
    Nachtsichtfunktion, augenschonendem Display und militärtauglichem Schutz für
    Arbeit und Abenteuer.

    Weltpremiere der innovativen tragbaren Stromstation, die eine
    Balkon-PV-Netzanbindung, kabellose Stapeltechnologie und leistungsstarke
    Dual-Lautsprecher integriert - PowerMax 2400 Pro (https://bit.ly/47GNorh)

    Die für Europa entwickelte OSCAL PowerMax 2400 Pro bietet eine erweiterbare
    Kapazität von 22,1 kWh, eine Leistung von 2.400 W und eine Solareingangsleistung
    von 1.500 W. Sie ermöglicht schnelles Laden, netzgebundenen Wechselstrom und
    jährliche Einsparungen für den Haushalt von ca. 1.095 kWh. Dank zweier
    Solareingänge ist eine vollständige Aufladung nach etwa zwei Stunden Sonnenlicht
    möglich, was eine wirtschaftliche und effiziente Energiespeicherlösung für den
    Einsatz zu Hause und im Freien darstellt.

    Der erste Flaggschiff-Projektor mit intelligenter Kalibrierung, ultraklarer
    Bildgebung und Konnektivität für alle Szenarien - OSCAL PV800

    Der OSCAL PV800 ist ein intelligenter 1080P-Projektor mit 700 ANSI-Lumen, Wi-Fi
    6, Bluetooth 5.0, Android 11 und Google Play, der sich ideal für Home
    Entertainment, Büropräsentationen und Unterhaltung im Freien eignet.

    Auf der IFA präsentierte OSCAL (https://bit.ly/4g3ZrRm) seine
    Flaggschiff-Smartphones, Tablets, robuste Smartwatches, Bluetooth-Kopfhörer und
    Tastaturen. Die Besucher konnten die selbst entwickelte Doke-KI und den
    Projektor ausprobieren. In Live-Demonstrationen wurden die robusten
    Eigenschaften wie Wasserdichtigkeit, Sandbeständigkeit und
    Extremtemperaturbeständigkeit vorgestellt und Infrarot-Wärmebilder per Video
    gezeigt. OSCAL wird auch in Zukunft Innovationen vorantreiben, um die Grenzen
    robuster und intelligenter Hardware zu erweitern und Anwendern weltweit
    sicherere, intelligentere und effizientere Erfahrungen zu bieten.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765686/OSCAL_Leads_the_Rugged_Tech_Tren
    d_at_IFA_2025.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/oscal-fuhrt-den-
    trend-zu-robuster-technologie-auf-der-ifa-2025-an-prasentation-von-innovationen-
    intelligenten-losungen-und-technologien-der-nachsten-generation-302550818.html

    Pressekontakt:

    Ella Gao ella@oscal.hk

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180904/6115134
    OTS: OSCAL


