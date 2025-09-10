Europas Raumfahrt gewinnt an technologischer Souveränität - IABG eröffnet Testzentrum für elektro-optische Satellitensysteme
Ottobrunn (ots) - Mit dem neuen Competence Centre Optics (CCO) stärkt die IABG
die Sicherheit und technologische Unabhängigkeit Europas im strategisch
bedeutsamen Raumfahrtsektor. Im CCO ist es nun erstmalig möglich, in Deutschland
gebaute, hochpräzise elektro-optische Systeme - etwa Satellitenkameras und
Bildsensoren - vollständig unter realistischen Einsatzbedingungen zu testen und
zu qualifizieren.
"In Ottobrunn startet heute ein neues Kapitel bayerischer Raumfahrtgeschichte",
sagte Staatskanzleiminister Dr. Florian Herrmann zur Eröffnung des neuen CCO .
"Erdbeobachtung ist das Rückgrat für die Sicherheit kritischer Infrastrukturen
und weit darüber hinaus für die Klima-, Erd- und Umweltforschung. Nirgendwo
sonst in Europa gibt es ein so starkes Forschungs-Ökosystem. Bayern und die IABG
verbindet Zukunftsglaube, Innovationskraft und Technologieoffenheit."
die Sicherheit und technologische Unabhängigkeit Europas im strategisch
bedeutsamen Raumfahrtsektor. Im CCO ist es nun erstmalig möglich, in Deutschland
gebaute, hochpräzise elektro-optische Systeme - etwa Satellitenkameras und
Bildsensoren - vollständig unter realistischen Einsatzbedingungen zu testen und
zu qualifizieren.
"In Ottobrunn startet heute ein neues Kapitel bayerischer Raumfahrtgeschichte",
sagte Staatskanzleiminister Dr. Florian Herrmann zur Eröffnung des neuen CCO .
"Erdbeobachtung ist das Rückgrat für die Sicherheit kritischer Infrastrukturen
und weit darüber hinaus für die Klima-, Erd- und Umweltforschung. Nirgendwo
sonst in Europa gibt es ein so starkes Forschungs-Ökosystem. Bayern und die IABG
verbindet Zukunftsglaube, Innovationskraft und Technologieoffenheit."
Anzeige
Präsentiert von
Auch die Industrie bewertet das neue Zentrum als wichtigen Schritt: "Raumfahrt
bietet ein enormes Wertschöpfungs- und Wachstumspotenzial für die Wirtschaft.
Deshalb kommen das Competence Centre Optics und auch das Satellitensystem GEORG
zur weltweiten elektro-optischen Aufklärung und Fernerkundung genau zur
richtigen Zeit", betonte Marie-Christine von Hahn, Hauptgeschäftsführerin des
Bundesverbands der Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI).
"Die Raumfahrt und die Nutzung des Weltraums erleben derzeit einen Boom. Dies
spiegelt sich auch in der Hightech-Agenda Deutschland der Bundesregierung wider,
in der Raumfahrt als eines von fünf strategischen Forschungsfeldern genannt
wird", sagte Dr. Rolf-Dieter Jungk, Staatssekretär im Bundesministerium für
Forschung, Technologie und Raumfahrt . "Ich bin der Meinung, dass die
weltraumgestützte Erdbeobachtung entscheidend ist für eine umfassende und
tagesaktuelle Einschätzung der deutschen Sicherheitslage und damit auch für die
deutsche Verteidigungsfähigkeit", so Jungk.
Bindeglied zwischen Industrie, Wissenschaft und staatlichen Auftraggebern
Finanziert und gebaut wurde das CCO von der IABG. Die Rückführung der
Investitionskosten in dreistelliger Millionenhöhe erfolgt über einen auf zehn
Jahre angelegten Bereitstellungsauftrag durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWK, heute BMFTR). Der Zugang zur Anlage ist
diskriminierungsfrei geregelt, so dass sowohl private Unternehmen als auch
öffentliche Forschungseinrichtungen die Testinfrastruktur nutzen können. Damit
wird das CCO zu einem leistungsfähigen Bindeglied zwischen Industrie,
Wissenschaft und staatlichen Auftraggebern.
"Wir haben hier die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Deutschland
satelliten-gestützte Schlüsseltechnologien eigenständig entwickeln, testen und
bietet ein enormes Wertschöpfungs- und Wachstumspotenzial für die Wirtschaft.
Deshalb kommen das Competence Centre Optics und auch das Satellitensystem GEORG
zur weltweiten elektro-optischen Aufklärung und Fernerkundung genau zur
richtigen Zeit", betonte Marie-Christine von Hahn, Hauptgeschäftsführerin des
Bundesverbands der Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI).
"Die Raumfahrt und die Nutzung des Weltraums erleben derzeit einen Boom. Dies
spiegelt sich auch in der Hightech-Agenda Deutschland der Bundesregierung wider,
in der Raumfahrt als eines von fünf strategischen Forschungsfeldern genannt
wird", sagte Dr. Rolf-Dieter Jungk, Staatssekretär im Bundesministerium für
Forschung, Technologie und Raumfahrt . "Ich bin der Meinung, dass die
weltraumgestützte Erdbeobachtung entscheidend ist für eine umfassende und
tagesaktuelle Einschätzung der deutschen Sicherheitslage und damit auch für die
deutsche Verteidigungsfähigkeit", so Jungk.
Bindeglied zwischen Industrie, Wissenschaft und staatlichen Auftraggebern
Finanziert und gebaut wurde das CCO von der IABG. Die Rückführung der
Investitionskosten in dreistelliger Millionenhöhe erfolgt über einen auf zehn
Jahre angelegten Bereitstellungsauftrag durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWK, heute BMFTR). Der Zugang zur Anlage ist
diskriminierungsfrei geregelt, so dass sowohl private Unternehmen als auch
öffentliche Forschungseinrichtungen die Testinfrastruktur nutzen können. Damit
wird das CCO zu einem leistungsfähigen Bindeglied zwischen Industrie,
Wissenschaft und staatlichen Auftraggebern.
"Wir haben hier die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Deutschland
satelliten-gestützte Schlüsseltechnologien eigenständig entwickeln, testen und
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
keks911 schrieb heute 16:34
mitdiskutieren »
MAHA report’s push-and-pull
...“This report is a major missed opportunity for the Trump administration and a clear sign that Big Ag, Bayer and the pesticide industry are firmly embedded in the White House and intentionally short-circuiting Trump’s campaign promise to the millions of MAHA voters who helped him return to power,”...
https://www.politico.com/newsletters/politico-pulse/2025/09/10/maha-reports-push-and-pull-00553647
OttoNormal55 schrieb 05.09.25, 14:32
mitdiskutieren »
Was ich hier teilweise herauslese, ist der gute alte Unterschied, der zwischen der fundamentalen und technischen Perspektive bestehen kann. Oder auch zwischen der kurz- und langfristigen Orientierung.
Da kann man sich trefflich streiten, aber zielführend ist es meist nicht.
Was das Posten angeht: Ich kann es auch nicht leiden, wenn hier im Thread bei jedem Rücksetzer "Baumann Verbrecher Posts" erscheinen. Denn das ist eine dritte Perspektive zu den oben genannten: eine nutzlose und polemisierende.
Was mich angeht, gehöre ich ganz klar in das Bayer long Lager. Ich bin von dem Unternehmen fundamental überzeugt. Ich bin mir dabei der Risiken bewusst, die bis hin zu "US Recht zieht dem Unternehmen den Stecker" reichen. Aber - ich wiederhole mich - ich bin in der Gesamtschau der Meinung, dass die Chancen die Risiken überwiegen. Dazu trägt auch die Trump Administration bei. Man muss Trump nicht mögen. Aber es ist deutlich, dass er und sein Lager deutlich Bayer/Monsanto freundlicher agieren dürften als die Biden-Administration.
Daher gehe ich u.a. davon aus, dass der Solicitor General dem SC die Überprüfung bzw. Annahme des Falls raten wird.
Sicher ist nichts. Ich sehe zum aktuellen Kursniveau ein attraktives Verhältnis. Zugegebenermaßen habe ich das bereits bei höheren Kursniveaus. So kann man sich irren. Wichtig ist, langfristig zu gewinnen.
Allen ein schönes Wochenende!
Dronach1983 schrieb 05.09.25, 11:54
mitdiskutieren »
PUSH PUSH PUSH ! Bayer go UP !
Ich will hier halt auch kein Geweine lesen wenn die Aktie wieder um 10% und mehr runter kommt (Gap 26,30 ?). An der Börse ist doch nix garantiert.
Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit für noch mal 18,40 und tiefer sehr gering. Aber es gibt sie!
Ich habe jetzt viel geschrieben was ich so mache. Wer daraus keinen Nutzen ziehen konnte ... dann eben nicht!
Küche, Herd, heiß, aushalten können und so. Dann kauft man keine Einzelaktien und schon mal auf gar keinen Fall eine toxische Bayer!
Außerdem seid ihr mich ja wieder los wenn es im Chart zu langweilig wird.
News- und Links-Sammlungen wie sie hierzusammengetragen werden gibt es aber auch auf der einen oder anderen Nachrichtenseite. Naja.
Einfach zu viel Gesabbel. Wo sind denn die Macher? 🤣
Bayer ist doch so grottig gelaufen, hier traut sich doch keiner mit einer Longpositionierung aus der Deckung! Ich auch nicht 😆
Kannste eigentlich dieses Forum schließen. Nutzlos. Außer als Logbuch 😀
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte