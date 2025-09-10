    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Europas Raumfahrt gewinnt an technologischer Souveränität - IABG eröffnet Testzentrum für elektro-optische Satellitensysteme

    Ottobrunn (ots) - Mit dem neuen Competence Centre Optics (CCO) stärkt die IABG
    die Sicherheit und technologische Unabhängigkeit Europas im strategisch
    bedeutsamen Raumfahrtsektor. Im CCO ist es nun erstmalig möglich, in Deutschland
    gebaute, hochpräzise elektro-optische Systeme - etwa Satellitenkameras und
    Bildsensoren - vollständig unter realistischen Einsatzbedingungen zu testen und
    zu qualifizieren.

    "In Ottobrunn startet heute ein neues Kapitel bayerischer Raumfahrtgeschichte",
    sagte Staatskanzleiminister Dr. Florian Herrmann zur Eröffnung des neuen CCO .
    "Erdbeobachtung ist das Rückgrat für die Sicherheit kritischer Infrastrukturen
    und weit darüber hinaus für die Klima-, Erd- und Umweltforschung. Nirgendwo
    sonst in Europa gibt es ein so starkes Forschungs-Ökosystem. Bayern und die IABG
    verbindet Zukunftsglaube, Innovationskraft und Technologieoffenheit."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    26,00€
    Basispreis
    2,27
    Ask
    × 12,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30,00€
    Basispreis
    2,25
    Ask
    × 12,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch die Industrie bewertet das neue Zentrum als wichtigen Schritt: "Raumfahrt
    bietet ein enormes Wertschöpfungs- und Wachstumspotenzial für die Wirtschaft.
    Deshalb kommen das Competence Centre Optics und auch das Satellitensystem GEORG
    zur weltweiten elektro-optischen Aufklärung und Fernerkundung genau zur
    richtigen Zeit", betonte Marie-Christine von Hahn, Hauptgeschäftsführerin des
    Bundesverbands der Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI).

    "Die Raumfahrt und die Nutzung des Weltraums erleben derzeit einen Boom. Dies
    spiegelt sich auch in der Hightech-Agenda Deutschland der Bundesregierung wider,
    in der Raumfahrt als eines von fünf strategischen Forschungsfeldern genannt
    wird", sagte Dr. Rolf-Dieter Jungk, Staatssekretär im Bundesministerium für
    Forschung, Technologie und Raumfahrt . "Ich bin der Meinung, dass die
    weltraumgestützte Erdbeobachtung entscheidend ist für eine umfassende und
    tagesaktuelle Einschätzung der deutschen Sicherheitslage und damit auch für die
    deutsche Verteidigungsfähigkeit", so Jungk.

    Bindeglied zwischen Industrie, Wissenschaft und staatlichen Auftraggebern

    Finanziert und gebaut wurde das CCO von der IABG. Die Rückführung der
    Investitionskosten in dreistelliger Millionenhöhe erfolgt über einen auf zehn
    Jahre angelegten Bereitstellungsauftrag durch das Bundesministerium für
    Wirtschaft und Energie (BMWK, heute BMFTR). Der Zugang zur Anlage ist
    diskriminierungsfrei geregelt, so dass sowohl private Unternehmen als auch
    öffentliche Forschungseinrichtungen die Testinfrastruktur nutzen können. Damit
    wird das CCO zu einem leistungsfähigen Bindeglied zwischen Industrie,
    Wissenschaft und staatlichen Auftraggebern.

    "Wir haben hier die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Deutschland
    satelliten-gestützte Schlüsseltechnologien eigenständig entwickeln, testen und
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Europas Raumfahrt gewinnt an technologischer Souveränität - IABG eröffnet Testzentrum für elektro-optische Satellitensysteme Mit dem neuen Competence Centre Optics (CCO) stärkt die IABG die Sicherheit und technologische Unabhängigkeit Europas im strategisch bedeutsamen Raumfahrtsektor. Im CCO ist es nun erstmalig möglich, in Deutschland gebaute, hochpräzise …