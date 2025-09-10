    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInditex AktievorwärtsNachrichten zu Inditex
    DZ BANK stuft Inditex auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Inditex von 53 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Textilhändler habe sich im ersten Geschäftshalbjahr widerstandsfähig gezeigt, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie rechnet nun mit einer besseren zweiten Geschäftsjahreshälfte. Trotz des intensiven Wettbewerbs und aktueller Herausforderungen etwa durch Zölle sei Inditex mit seinem breiten Markenportfolio im aktuellen Marktumfeld gut positioniert./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,04 % und einem Kurs von 45,46EUR auf Tradegate (10. September 2025, 17:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Inditex
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


