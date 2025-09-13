14,1 Prozent Dividende – griechische Tankertradition mit sattem Cashflow

Reedereien schütten oft vergleichsweise hohe Dividenden aus, weil ihre Gewinne stark zyklisch sind und in Boomphasen massive freie Cashflows entstehen. Statt diese in teure Neubauten zu stecken, fließt das Kapital häufig an die Aktionäre zurück – flexibel, oft quartalsweise. Die Branche ist kapitalintensiv, aber bei moderner Flotte und disziplinierter Schuldenpolitik gibt es wenig Reinvestitionsbedarf. Hinzu kommen steuerliche Vorteile bei Dividenden und eine traditionell bedeutende Ausschüttungskultur, besonders bei griechischen und norwegischen Reedereien.

Es ist kein Zufall, dass wir uns im Rahmen des Dividenden-Radars schon häufiger mit Reedereiunternehmen beschäftigt haben. Denn sie glänzen oft mit hohen Ausschüttungen, wie auch unser aktuelles Beispiel zeigt. Nachdem wir uns vergangene Woche Woodside Energy , Australiens größten Öl- und Gasproduzenten genauer angesehen haben, wollen wir diesmal Okeanis Eco Tankers genauer unter die Lupe nehmen, einen potenziellen Transporteur für die Produkte von Woodside.

Als Beispiele hatten wir bereits MPC (hier im Radar) und Hoegh (hier im Radar), beides außergewöhnliche Hochdividendenwerte aus Norwegen. Doch wer auf starke Dividenden setzt, kann auch bei Okeanis Eco Tankers aus Griechenland fündig werden. Und das steuerlich deutlich günstiger und einfacher als bei den Norwegern. Die Geschäfte und auch die Ausschüttungen sind zwar bei Reedereien häufig volatil, für einkommensorientierte Anleger kann es sich dennoch lohnen, sie mit ins Portfolio zu nehmen.

Für das Geschäftsjahr 2024 hat der Rohöltankerbetreiber Okeanis, der seinen Sitz vor den Toren von Athen hat, insgesamt 3,00 US-Dollar je Aktie an Dividenden ausgeschüttet – das entspricht, gemessen am Schlusskurs 2024, einer Rendite von 14,1 Prozent. Auch für das laufende Jahr 2025 sind die Erwartungen hoch: Der Markt rechnet erneut mit einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite von knapp 9 Prozent. Damit gehört Okeanis zu den ertragreichsten Schifffahrtswerten – und setzt die lange griechische Reedertradition mit modernem Geschäftsmodell fort.

Ein modernes Tankerunternehmen mit Fokus auf Cashflow

Okeanis Eco Tankers wurde 2018 gegründet und betreibt heute eine Flotte sehr moderner Rohöltanker, darunter Suezmax- und VLCC-Schiffe, ausgestattet mit Scrubber-Technologie. Der Fokus liegt auf der sicheren und effizienten Beförderung von Rohöl auf globalen Routen, vor allem zwischen dem Nahen Osten, Westafrika, Amerika und Asien. Das operative Geschäft ist vollständig auf Profitabilität ausgerichtet: Kein Flottenwachstum um jeden Preis, sondern gezielte Auslastung, transparente Charterverträge und hohe Kapitaldisziplin.

Die Flotte umfasst aktuell 13 Schiffe mit niedrigen Betriebskosten und hoher Energieeffizienz und hat dadurch einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten mit älteren und weniger sparsamen Schiffen. Mit einem durchschnittlichen Alter von unter sechs Jahren gehört die Flotte von Okeanis zu den modernsten weltweit.

Ins Leben gerufen wurde Okeanis von der Alafouzos-Familie – einem einflussreichen griechischen Reederhaus, dessen Wurzeln bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen. Aristidis und Ioannis Alafouzos leiten das Unternehmen als Konzernchef und Chairman, das auf modernen Tankerschiffen basiert. Kleine Anekdote: Der Fußballclub Panathinaikos Athen gehört ebenfalls zum Familien-Imperium.

Volatiles Geschäft, aber beeindruckender Ausschüttungsmodus

Die Dividendenpolitik von Okeanis ist klar formuliert: Die Ausschüttungen orientieren sich am freien Cashflow – sie sind also nicht fix, sondern stark abhängig vom Marktumfeld. In Jahren mit hohen Charterraten und starken Ölmärkten, wie 2022 oder 2024, fließt besonders viel Geld an die Aktionäre. In schwächeren Phasen kann die Dividende dagegen spürbar sinken – was bereits 2020 oder auch in Teilen von 2021 der Fall war.

Für 2024 summierten sich die vierteljährlichen Dividenden auf 3,00 US-Dollar je Aktie. Im laufenden Jahr 2025 erwarten Analysten wieder leicht rückläufige, aber weiterhin attraktive Ausschüttungen. Derzeit prognostiziert werden rund 2,61 US-Dollar, was bei aktuellem Kurs einer erwarteten Rendite von etwa 8,93 Prozent entspricht.

Was sagen die Analysten?

Die Analystenmeinungen zu Okeanis sind vorsichtig optimistisch. Bei Seeking Alpha und MarketScreener wird das Papier derzeit mit "Strong Buy" beziehungsweise "Buy" eingestuft, allerdings haben insgesamt nur 5 Analysten das Unternehmen überhaupt auf dem Schirm. Insgesamt sehen viele Beobachter Okeanis als solide aufgestelltes Unternehmen mit überdurchschnittlicher Ausschüttungskraft – allerdings auch mit zyklischem Charakter.

Positiv hervorgehoben werden die moderne Flotte, die niedrige Verschuldung, die transparente Ausschüttungspolitik und die operative Effizienz. Als Risiken gelten die hohe Abhängigkeit von Spotraten und makroökonomischen Faktoren wie Ölpreisentwicklung, geopolitische Unsicherheiten oder Überkapazitäten im Tankermarkt. Das mittlere Kursziel der Experten entspricht einem Aufwärtspotenzial von 14.5 Prozent mit Blick auf die nächsten 12 Monate.

Beispielrechnung: So viele Aktien braucht es für 12.000 Euro Dividende

Nehmen wir an, ein Anleger möchte mit Okeanis Eco Tankers jährlich 12.000 Euro Bruttodividende erzielen. Bei einer prognostizierten Jahresdividende von 2,61 US-Dollar je Aktie und ergibt sich beim aktuellen Euro-Dollar-Kurs eine Auszahlung von etwa 2,23 Euro je Aktie.

Um auf 12.000 Euro zu kommen, benötigt man also rund 5.380 Aktien. Gemessen am aktuellen Kurs ergibt sich ein notwendiges Gesamtinvestment von rund 158.000 US-Dollar. Das entspricht knapp 134.000 Euro.

Zum Vergleich: Bei Woodside in der vergangenen Woche war ein Investment von mehr als 215.000 Euro notwendig. Bei den Konkurrenten MPC und Hoegh, deren Aktienkurse und Ausschüttungen sehr volatil sind, waren es zum Zeitpunkt des Radars deutlich weniger, mittlerweile haben sich die Ausschüttungen der beiden Reeder aber etwas relativiert.

Steuerliche Behandlung: Griechenland erhebt minimale Quellensteuer

Griechenland erhebt eine Quellensteuer in Höhe von lediglich 5 Prozent auf Dividendenzahlungen an ausländische Investoren. Diese Steuer wird automatisch einbehalten, bevor die Dividende ins deutsche Depot fließt. In Deutschland fällt zusätzlich die Abgeltungssteuer von 25 Prozent (plus Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) auf die Bruttodividende an. Die griechischen 5 Prozent können dabei auf die deutsche Steuer voll angerechnet werden.

Bei MPC und Hoegh hingegen fallen aufgrund des Sitzes in Norwegen 25 Prozent Quellensteuer an, wovon 15 Prozent anrechenbar sind, die restlichen 10 Prozent aber müssen mit etwas bürokratischem Aufwand zurückgefordert werden, weswegen viele Kleinanleger darauf verzichten.

Übersicht zur Dividende von Okeanis Eco*

Marktkapitalisierung: 926,5 Millionen US-Dollar (790 Millionen Euro)

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 0 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 6 Jahre in Folge (seit Beginn der Ausschüttungen)



Zeitplan

12.08.2025: Dividendenankündigung

21/22.08.2025: Ex-Tag

22.08.2025: Record date

05.09.2025: Dividendenzahlung

* Quelle: Okeanis Eco Tankers.

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in USD 2027e 12,62e 3,69e 2026e 12,62e 3,69e 2025e 8,93e 2,61e 2024 14,11 3,00 2023 16,27 4,36 2022 15,35 1,85 2021 13,09 1,06 2020 23,64 1,45

* Quellen: Okeanis Eco Tankers, Nasdaq, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise ab 2025 der aktuelle Nasdaq-Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

