Oracle-Gründer Ellison überholt Musk in Milliardär-Liste
- Larry Ellison überholt Elon Musk in Vermögen.
- Oracle-Aktie springt um 40% nach positiven Prognosen.
- Cloud-Geschäft wächst rasant, Umsatzprognose steigt.
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem Kurssprung bei der Aktie des Software-Konzerns Oracle hat der 81-jährige Gründer Larry Ellison in der Liste der reichsten Menschen der Welt des Finanzdienstes Bloomberg Tech-Milliardär Elon Musk überholt. Ellisons Vermögen wuchs nach Bloomberg-Berechnungen durch den Schub zum US-Handelsbeginn am Mittwoch um rund 100 Milliarden Dollar - der bisher größte Anstieg binnen eines Tages. In der Rangliste des Finanzdienstes komme Ellison danach auf ein geschätztes Vermögen von 393 Milliarden Dollar und Musk auf 385 Milliarden Dollar, hieß es.
Beim Magazin "Forbes", das Musks Vermögen mit aktuell gut 463 Milliarden Dollar deutlich höher einschätzt, blieb der Tesla -Chef hingegen weiter auf Platz eins. Wie viel Ellison auf die Geldwaage bringt, ist einfacher zu berechnen: Sein Vermögen besteht hauptsächlich aus dem Anteil von gut 40 Prozent an Oracle. Bei Musk ist es zwar größtenteils die Tesla-Beteiligung - aber bei ihm müssen auch Anteile an nicht börsennotierten Unternehmen wie der Raumfahrtfirma SpaceX oder seiner KI-Schmiede xAI mitberechnet werden.
Oracle wächst rasant im Cloud-Geschäft
Die Oracle-Aktie stieg im frühen US-Handel zeitweise um 40 Prozent. Der Tech-Konzern hatte die Anleger mit der Prognose für die Entwicklung seines Cloud-Geschäfts begeistert. Im vergangenen Quartal wuchsen die Erlöse bei Cloud-Infrastruktur im Jahresvergleich um 55 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar. Oracle sagte aber für das laufende Geschäftsjahr ein Plus von 77 Prozent auf 18 Milliarden Dollar voraus. Und für das Geschäftsjahr, das Ende Mai 2030 auslaufen wird, peilt der Konzern Cloud-Umsätze von 144 Milliarden Dollar an.
Oracle wittert ein großes Geschäft bei Rechenzentren für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz. Der Konzern will in Zukunft in großem Stil den ChatGPT-Entwickler OpenAI mit Rechenleistung aus der Cloud versorgen. Zu aktuellen Kunden gehören bereits Tiktok und der Chipkonzern Nvidia ./so/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,35 % und einem Kurs von 152,4 auf Tradegate (10. September 2025, 17:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +1,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,40 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,71 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 208,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 225,00US-Dollar was eine Bandbreite von +31,91 %/+48,40 % bedeutet.
Das Update wurde von Oracle-CEO Safra Catz bereitgestellt, die plant, sich später am Tag an Oracle-Kollegen zu wenden. Das Unternehmen erklärte, dass die letztendlich aus dem genannten Vertrag anerkannten Beträge variieren können, und die Ausführung dieser Verträge wird keine Änderung der Oracle-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 zur Folge haben, wie zuvor am 11.06.2025 angegeben.
Oracle betonte, dass Aussagen zu zukünftigen Plänen und Erwartungen zukunftsgerichtet sind und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, einschließlich vertraglicher Streitigkeiten, Management von Cloud- und Hardware-Angeboten, Rechenzentrumskapazität sowie rechtlicher oder regulatorischer Angelegenheiten.
Oracle Corp . (NYSE:ORCL), derzeit nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 216,93 US-Dollar gehandelt, meldete am Montag, dass das Unternehmen das Geschäftsjahr 2026 mit einem Wachstum von über 100% bei seinen MultiCloud-Datenbankeinnahmen begonnen hat. Das Unternehmen gab außerdem die Unterzeichnung mehrerer großer Cloud-Service-Verträge bekannt, darunter einen Vertrag, der voraussichtlich ab dem Geschäftsjahr 2028 mehr als 30 Milliarden US-Dollar zum Jahresumsatz beitragen wird. Diese Entwicklung baut auf Oracles starkem Momentum auf, wobei der Umsatz in den letzten zwölf Monaten um 8,38% auf 57,4 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.
Diese Informationen basieren auf einer Pressemitteilung, die in einer Einreichung bei der Securities and Exchange Commission enthalten war.
In anderen aktuellen Nachrichten stand Oracle im Mittelpunkt mehrerer Analysten-Upgrades und strategischer Entwicklungen. Stifel stufte Oracles Aktienbewertung von "Halten" auf "Kaufen" hoch und verwies auf Wachstumserwartungen im Cloud-Infrastruktur- und SaaS-Apps-Geschäft, mit prognostiziertem Umsatzwachstum von 16% im Geschäftsjahr 2026 und 20% im Geschäftsjahr 2027. Guggenheim erhöhte ebenfalls sein Kursziel auf 250 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei, basierend auf Oracles Verlagerung in Richtung Betriebsgewinnwachstum und einer vielversprechenden Aussicht für Cloud-Dienste. Jefferies folgte mit einer Erhöhung des Kursziels auf 220 US-Dollar und hob Oracles robustes RPO-Wachstum und zukünftiges Potenzial im Markt für künstliche Intelligenz-Infrastruktur hervor.
Darüber hinaus hat Oracle eine Partnerschaft mit xAI angekündigt, um Grok-Modelle über den Generative AI-Dienst von Oracle Cloud Infrastructure anzubieten und so die KI-Fähigkeiten für Unternehmensanwendungen zu verbessern. Um seine KI-Workload-Angebote zu stärken, wird Oracle AMD Instinct MI355X GPUs in seiner Cloud-Infrastruktur einsetzen, die ein verbessertes Preis-Leistungs-Verhältnis und fortschrittliche Netzwerkfunktionen bieten. Die Zusammenarbeit mit AMD zielt darauf ab, umfangreiche KI-Trainings- und Inferenz-Workloads mit verbesserten Speicher- und Bandbreitenfunktionen zu unterstützen. Diese Entwicklungen spiegeln Oracles kontinuierliche Bemühungen wider, seine Cloud- und KI-Dienste als Reaktion auf die wachsende Nachfrage zu erweitern.
https://de.investing.com/news/sec-filings/oracle-meldet-starken-start-ins-geschaftsjahr-2026-und-unterzeichnet-wichtigen-cloudvertrag-93CH-3049930
Ich finde Oracle eine der interessantesten Aktien aus dem amerikanischen Techbereich. und sie ist auch meine viertgrößte Position ins einem Portefolio- nach MuM, Droneshield und Imperial Brands. Orale sit aber di eAktie, mit der ich prozentual den größten Zuwachs hatte: Mehr als 1300% bis jetzt, wenngleich auch seit 2007 diese Aktie einem meiner längsten Haltepositionen ist- weshalb ich die Kursgewinne steuerfrei einstecken werden kann!
Beharrlichkeit zahlt sich oft aus! Ich hoffe, dass mein Vorredner mit seiner 160%-Steigerung Recht behält, wobei ich nicht so genau weiß, wie er auf diesen Prozentsatz gekommen ist.
Viele Grüße- Lorenz
Von Geschäftsjahr 2024 bis Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten ein Umsatzwachstum von 12% p.a. und ein EPS-Wachstum von 22% p.a. Obwohl diese Wachstumsraten beeindruckend sind, ist die Aktie mit einem 30-fachen Gewinn für das nächste Jahr nicht günstig bewertet.
Sollte Oracle diese Bewertung beibehalten, die Wall Street-Erwartungen erfüllen und das EPS von 2027 bis 2031 jährlich um 20% steigern, könnte der Aktienkurs bis Ende des Jahrzehnts um mehr als 160% auf etwa 420 US-Dollar steigen. Das würde die Marktkapitalisierung auf etwa 1,2 Billionen US-Dollar erhöhen – immer noch weniger als der heutige Wert von Microsoft.
1 Unstoppable Stock That Could Join the $1 Trillion Club Alongside Nvidia, Apple, Amazon, Microsoft, and More
Motley Fool - Mon Jun 16, 3:15AM CDT
predict another company is likely to join them within the next few years. Oracle(NYSE: ORCL) operates some of the most powerful and most cost-efficient data center infrastructure in the world for artificial intelligence (AI) workloads. Demand is significantly exceeding available supply, as some of the industry's top developers are lining up around the block to use it.
Oracle had a market capitalization of $600 billion, so investors who buy its stock today could earn a whopping 65% return if it climbs into the $1 trillion club. Here's why I think it will.
A leader in the AI data center race
Every new generation of AI model requires more computing capacity than the last. Nvidia CEO Jensen Huang says some of the latest "reasoning" models -- which spend more time before rendering a response to produce more accurate information -- use up to 1,000 times more computing power than traditional large language models (LLMs), which specialize in crafting one-shot responses.
That computing capacity is delivered by enormous data centers that are filled with graphics processing units (GPUs) from top chip suppliers like Nvidia and Advanced Micro Devices. Most businesses don't have the financial resources to build this infrastructure themselves, so they rent it from companies like Oracle that operate centralized data centers situated all over the world.
Oracle's Gen2 Cloud data centers allow developers to scale up to 131,072 of Nvidia's industry-leading Blackwell GB200 GPUs, paving the way for the most powerful AI models to date. Plus, Oracle's infrastructure uses a proprietary random direct memory access (RDMA) networking technology, which moves data from one point to another faster than traditional Ethernet networks. Developers typically pay for computing capacity by the minute, so speedy processing can translate into substantial cost savings.
Gen2's scalability and cost efficiency are the reasons top AI developers like OpenAI, Meta Platforms, and Elon Musk's xAI are lining up to use it. However, Oracle simply doesn't have enough capacity to meet demand right now, so it's planning to spend over $25 billion to build new data centers during its fiscal year 2026 (which began June 1).
Chairman Larry Ellison says that Oracle will eventually operate more data centers than every other player in the industry combined. He thinks the company can scale up to between 1,000 and 2,000 locations over the long term, which would be more than 10 times its current footprint.
Oracle's revenue growth is accelerating
Oracle generated $15.9 billion in total revenue during its fiscal 2025 fourth quarter (ended May 31). It was an 11% increase from the year-ago period, which represented an acceleration from the 6% growth the company delivered in the third quarter three months earlier.
But the real growth story lies beneath the surface of the headline number. The Oracle Cloud Infrastructure (OCI) segment -- which is where the company accounts for its AI data center revenue -- soared by 52% year over year to $3 billion. And it gets better, because Oracle CEO Safra Katz predicts that OCI's revenue growth will accelerate to 70% throughout fiscal 2026.
I mentioned earlier that demand for Oracle's data center capacity is far exceeding supply. That showed up in the company's remaining performance obligations (RPOs) in Q4, which surged by 41% to a record $138 billion. RPOs are like an order backlog that Oracle expects will convert into revenue over time, so they give investors an indication of how much future demand is currently in the pipeline.
https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/MSFT/pressreleases/32890333/1-unstoppable-stock-that-could-join-the-1-trillion-club-alongside-nvidia-apple-amazon-microsoft-and-more/