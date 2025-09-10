    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    DZ BANK stuft APPLE INC auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Apple von 215 auf 230 US-Dollar angehoben, die Einstufung auf "Halten" belassen. Neue Hardware wie das superflache iPhone 17 seien kein Befreiungsschlag, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus seiner Sicht sei das neue Smartphone eher eine Evolution statt
    einer Revolution. Auf den mit spürbar verbesserten KI-Funktionalitäten ausgestatteten Assistenten "Siri" müssten die Verbraucher mindestens bis nächstes Jahr warten. Positiv sei, dass Apple auch künftig mit hohen Zahlungen für die vorinstallierte Google-Suchmaschine rechnen dürfe./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 193,9EUR auf Tradegate (10. September 2025, 17:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Ingo Wermann
    Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


