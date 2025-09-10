ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Apple auf 230 Dollar - 'Halten'
- DZ Bank hebt fairen Wert für Apple auf 230 USD an.
- iPhone 17: Evolution, kein Befreiungsschlag für Apple.
- Verbesserte Siri-Funktionen erst 2024 verfügbar.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Apple von 215 auf 230 US-Dollar angehoben, die Einstufung auf "Halten" belassen. Neue Hardware wie das superflache iPhone 17 seien kein Befreiungsschlag, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus seiner Sicht sei das neue Smartphone eher eine Evolution statt einer Revolution. Auf den mit spürbar verbesserten KI-Funktionalitäten ausgestatteten Assistenten "Siri" müssten die Verbraucher mindestens bis nächstes Jahr warten. Positiv sei, dass Apple auch künftig mit hohen Zahlungen für die vorinstallierte Google-Suchmaschine rechnen dürfe./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,47 % und einem Kurs von 193,3 auf Tradegate (10. September 2025, 17:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -1,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,28 %.
Apple zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +5,59 %/+31,35 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 230 US-Dollar
OK, Warren hat erneut Apple-Aktien verkauft. Im Juni-Quartal 20 million Apple shares, bleiben einstweilen 280 Millionen Apple-Aktien mit über 64 Milliarden USD und weiterhin die größte Position im Portfolio.
Seit 2 Jahren hat W. Buffett Apple shares reduziert, so auch um die Liquidität von B.H. zu erhöhen, was aktuell dann insgesamt zu > 344 Milliarden USD cash führt, Ende Q II 2025.
Aus 9to5mac as of late, Buffett hat Apple und Tim Cook ausdrücklich gelobt. „Es ist mir etwas peinlich zu sagen, dass Tim Cook Berkshire viel mehr Geld eingebracht hat, als ich je verdient habe“, sagte Buffett Anfang des Jahres. „Niemand außer Steve hätte Apple gründen können, aber niemand außer Tim hätte es so entwickeln können wie er. Steve hat Tim als seinen Nachfolger ausgewählt, und er hat wirklich die richtige Entscheidung getroffen.“
Weiter 9to5mac, Buffett, 94, gab kürzlich bekannt, dass er Ende 2025 nach mehr als sechzig Jahren an der Spitze von Berkshire Hathaway in den Ruhestand gehen will. Buffetts Nachfolger, der 62-jährige Greg Abel, wird Ende des Jahres die CEO-Position übernehmen. In Reaktion auf Buffetts Ankündigung lobte Cook den legendären Investor überschwänglich.
„Es hat noch nie jemanden wie Warren gegeben, und unzählige Menschen, mich eingeschlossen, wurden von seiner Weisheit inspiriert“, schrieb Cook. „Es war eines der größten Privilegien meines Lebens, ihn zu kennen. Und es steht außer Frage, dass Warren Berkshire bei Greg in guten Händen hinterlässt.“
Also, wir haben ja auch die Tage schon konstatiert, dass Warren Gesamtmarktbedenken hatte, und stark in cash geht und mit neuen Investitionen etwas zurückhaltend ist, wie er ausdrücklich betont hat. Die Entwicklung des Marktes ist allerdings ziemlich dynamisch, siehe etwa Cook action und Apple-Anstieg zuletzt etc.—Cook macht zuletzt auch ein statement an die eigene Apple-Belegschaft, wie wichtig KI ist, und dass Apple leicht den Anschluss verlieren könnte, wenn sie jetzt nicht dranbleiben.—Mein Favorit im Ankauf ist weiter Perplexity, wobei es da auch etwas Kritik gibt, in terms of aggressives Abziehen von Infos, die New York Times und BBC drohten gar mit rechtlichen Schritten, P. hat gekontert, mit “mangelndem Internet-Verständnis in der Entwicklung” – der beiden, OK, ich bin da eher bei Perplexity, was sie gemacht haben war nicht illegal, verstieß aber gegen ausgegebene Richtlinien bezüglich KI. Mit ihrem Angebot Chrome zu kaufen für 34.5 billion USD wollen sie ihren Marktwert erhöhen, also Perplexity ist schon ziemlich stark, bin gespannt was Apple macht in dem Zusammenhang. Weiter im weekend LOL Schönen Sonntag
Apple ist im Jahr 2025 weiterhin ein führendes Unternehmen im Technologiesektor mit einer markanten Bewertung und stabilen Wachstumsperspektiven. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei ca. 229 USD, begleitet von einer Marktkapitalisierung von etwa 3,4 Billionen USD. Analysten prognostizieren für 2025 einen Umsatz von rund 415 Milliarden USD, was einem Wachstum von etwa 6,25% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBITDA wird auf circa 146 Milliarden USD geschätzt, was ebenfalls ein solides Plus von 8,5% bedeutet, während der Nettogewinn mit etwa 109 Milliarden USD um rund 9,4% steigen soll. Die EBITDA-Marge wird auf etwa 35,16% und die Nettomarge auf rund 26% geschätzt, was die hohe Profitabilität des Unternehmens unterstreicht.
Die Wachstumstreiber für Apple sind vor allem der Dienstleistungsbereich sowie neue technologische Innovationen. Während das Hardware-Geschäft, insbesondere bei Mac-Verkäufen, unter Preisdruck und Innovationsmangel leidet, wächst das Service-Segment (mit Produkten wie iCloud, App Store, Music und TV+) kräftig und sorgt für höhere Margen. Zudem befindet sich Apple am Beginn eines sogenannten "Superzyklus" mit neuen iPhone-Modellen (iPhone 17) und einer verstärkten Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in Produkte und Dienstleistungen. Innovative Angebote wie das Mixed-Reality-Headset "Vision Pro" könnten weitere Wachstumspotenziale erschließen. Auch die Investition in die US-Produktion, die Apple Zollvorteile in einem geopolitisch herausfordernden Umfeld verschafft, wirkt unterstützend.
Analystenmeinungen bestätigen das positive Bild: So setzen Goldman Sachs und Wedbush Securities die Kursziele für Apple im Bereich von etwa 266 bis 270 USD und empfehlen die Aktie als "Kauf" bzw. "Outperform". Diese Einschätzungen basieren vor allem auf den starken Aussichten im Service- und KI-Bereich, trotz der kurzfristigen Herausforderungen im Hardware-Sektor.
Zusammenfassend bietet Apple trotz seiner bereits hohen Bewertung nach wie vor ein attraktives Investment mit starkem Fundament. Die künftigen Erträge werden vor allem durch Innovationen in Dienstleistungen und Technologie getrieben, während das traditionelle Hardwaregeschäft kurzfristigen Schwankungen ausgesetzt ist. Anleger sollten jedoch auch die hohen Bewertungen und die potenzielle Volatilität berücksichtigen.
Heute (11.08.25) wird der technische Erfinder und Mitgründer von Apple 75 Jahre alt. Mein Glückwunsch! 👍
Steve Wozniak wird 75
Sieb, Antje | 11. August 2025, 05:55 Uhr