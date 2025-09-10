    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank hebt fairen Wert für Apple auf 230 Dollar - 'Halten'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank hebt fairen Wert für Apple auf 230 USD an.
    • iPhone 17: Evolution, kein Befreiungsschlag für Apple.
    • Verbesserte Siri-Funktionen erst 2024 verfügbar.
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt fairen Wert für Apple auf 230 Dollar - 'Halten'
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Apple von 215 auf 230 US-Dollar angehoben, die Einstufung auf "Halten" belassen. Neue Hardware wie das superflache iPhone 17 seien kein Befreiungsschlag, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus seiner Sicht sei das neue Smartphone eher eine Evolution statt einer Revolution. Auf den mit spürbar verbesserten KI-Funktionalitäten ausgestatteten Assistenten "Siri" müssten die Verbraucher mindestens bis nächstes Jahr warten. Positiv sei, dass Apple auch künftig mit hohen Zahlungen für die vorinstallierte Google-Suchmaschine rechnen dürfe./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:US0378331005WKN:865985

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,47 % und einem Kurs von 193,3 auf Tradegate (10. September 2025, 17:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -1,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,28 %.

    Rating: Halten
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 230 US-Dollar

    1 im Artikel enthaltener Wert
